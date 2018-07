Steht die Erde auf direkter Linie zwischen Mond und Sonne, fällt ihr Schatten auf den Mond. Diese spezielle Konstellation, die nur bei Vollmond möglich ist, können wir am Freitagabend als Mondfinsternis beobachten. Allerdings verpassen wir den Anfang – zu Beginn der Finsternis ist der Mond in der Schweiz noch gar nicht sichtbar. Wenn er dann um 21:30 Uhr komplett in den Schatten der Erde tritt (1), steht er nur knapp über dem Horizont. Um ihn in der Dämmerung überhaupt erkennen zu können, empfiehlt sich deshalb ein erhöhter Standort mit wenig Umgebungslicht.