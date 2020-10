Scharf beobachtete Geschichtslehrer

Zur Geschichte gibt es viele geflügelte Worte. «Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.» (Diejenigen, die sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern können, sind gezwungen, sie zu wiederholen.) Man muss den Satz des spanisch-amerikanischen Philosophen George Santayana (1863-1952) wörtlich zitieren, weil viele anstelle von «Vergangenheit» «Geschichte» gesetzt haben.

Das Land der Eidgenossen und des Rütlischwurs

Damit ist bereits viel gesagt. «Lasst hören aus alter Zeit!» Das Motto ist noch gar nicht so lange aus den Schulstuben verschwunden. Geschichte dient der Identitätsbildung, so ist sie entstanden im 19. Jahrhundert: Wir sind, was wir geworden sind. Wie wichtig sie für das «state oder nation building» ist, sehen wir eigentlich erst heute, nachdem wir diese Phase hinter uns haben.