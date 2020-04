Sauce Hollandaise: So gelingt die perfekte Mutter aller Saucen

Es klingt einfach: Eigelb und geschmolzene Butter warm aufschlagen, würzen, und fertig ist die Sauce Hollandaise, die perfekt zu Spargeln und Fisch passt – und auf keinem Egg Benedict (verlorenes Ei mit gebratenem Speck und Brot) fehlen darf. Also die richtige Sauce für lange Ostertage. Und wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, sich mit selbstgeköchelten, perfekt temperierten, samtig-sämigen Sösseli zu verwöhnen? Die Herstellung der «Mutter aller Saucen» hat jedoch ihre Tücken. Die Butter muss in den richtigen Portionen zugegeben werden, zu viel Hitze lässt die ganze Chose gerinnen, und die klassische Methode, von Hand mit dem Schneebesen über dem Wasserbad hergestellt, erfordert viel Aufmerksamkeit. Doch mit etwas Konzentration, einem Stabmixer und Tipps von Spitzenkoch Rolf Caviezel bekommt bis Ostermontag jeder eine perfekte Hollandaise auf den Tisch. Zuerst üben wir an einer Blitzvariante für das Egg Benedict, bevor es an eine vegane Variante geht, die zum ersten grünen Spargel passt.

Egg Benedict mit Blitz-Hollandaise

Die Butter schmelzen. Vorsicht, maximal auf 50 °C erhitzen, da sonst die Sauce gerinnen kann. Einen Mess­becher (oder ein anderes hohes, enges Gefäss) in ein etwa 70 Grad heisses Wasserbad stellen, Eigelb, Gewürze, Zitronensaft, Weisswein mit der Schlagscheibe des Stabmixers schaumig rühren. Es muss eine steife Masse entstehen. Anfänglich sehr langsam, gegen Schluss etwas schneller flüssige Butter hinzugeben, kontinuierlich auf der kleinsten Stufe verquirlen. Abschmecken, warm stellen. Nun haben Sie die ersten Hürden genommen, und die himmlische Sauce harrt wohltemperiert der weiteren Verwendung – dann ist die Herstellung der berühmten Eggs Benedict ein Kinderspiel. So wird es gemacht: Pro Person ein Ei in einer Tasse aufschlagen. Topf aufsetzen und darin etwa zwei Liter Wasser (gesalzen und mit einem Schuss Essig versehen) erhitzen. Im köchelnden Wasser mit einer Kelle und kreisenden Bewegungen einen schwachen Strudel produzieren. Eier nacheinander (maximal zwei pro Vorgang) sorgfältig in der Mitte des Topfs ins Wasser gleiten lassen. Je nach Geschmack zwei bis vier Minuten garen. Resultat: Pochierte Eier, auch verlorene Eier genannt. Mit der Schaumkelle herausfischen, dressieren (Fransen entfernen) und auf Küchenkrepp warm stellen. Pro Person zwei Scheiben Speck oder Schinken, am besten aber Kalbs-Bacon anbraten. Anrichten: Fleisch auf warme Toastscheibe geben, pochiertes Ei darauf setzen und mit Hollandaise überziehen. Nach Belieben mit Kräutern garnieren. Sieht wahnsinnig gut aus und schmeckt auch so. Vegane Hollandaise mit geröstetem grünen Spargel Profikoch Rolf Caviezel («Station 1», Grenchen), schweizweit bekannt durch seine Molekular-Menüs, hat für unsere Leser eine vegane Hollandaise entwickelt.

Grüner Spargel mit veganer Hollandaise