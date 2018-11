Katzen sind eigensinnig. Und sie tun ab und an Dinge, die niemand so richtig versteht. Wie die Katze auf Bild 29. Nach dem Umzug nach Waldenburg sei sie plötzlich verschwunden und monatelang nicht mehr aufgetaucht, erzählt mir ihre Mitbewohnerin, die mich dabei beobachtet hat, wie ich mich auf leisen Sohlen an den Schopf, in dem das schwarz-weisse Büsi untergetaucht ist, herangepirscht habe. «Viel näher werden Sie nicht kommen. Sie ist Fremden gegenüber sehr scheu.»