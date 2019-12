Radau an der Raw: Blut, Bienen und Blaufränkisch

Die Blutlache am Boden ist gross wie das Mittelmeer. Zum Glück hat niemand gesehen, dass der randvolle Spucknapf nicht von Geisterhand von der Tischkante geschupst worden ist … So ein Ende hat dieser Wein nicht verdient. Er stammt von Salvatore Marino aus Sizilien. Seine frischen Crus sind eine meiner Entdeckungen an der «Raw Wine». Diese Weinmesse hat kürzlich Berlin gerockt. Der Name ist Programm: die Weine sind «raw» – naturbelassen. Wie etwa jene der Hiyu Wine Farm aus Oregon. Mit seinem langen weissen Bart erinnert Winzer Nate Ready an den legendären US-Musikproduzenten Rick Rubin. Seine Spezialität sind «Field Blends», Weine aus verschiedenen Traubensorten, die im selben Berg wachsen und zusammen geerntet und gekeltert werden.