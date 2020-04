Erst war es das Toilettenpapier, dann die Pasta, und nun das Mehl – ausverkauft und auch die Hefe wird mancherorts noch immer auf maximal drei Stück rationiert. Die Schweizerinnen und Schweizer haben in der Krise das Backen entdeckt. Eine kleine Umfrage im Bekanntenkreis zeigt, dass in heimischen Backöfen vor allem Brot, Zopf und Kuchen gebacken werden. Damit werden einerseits Kinder beschäftigt und man muss weniger oft ausser Haus.

Frisch gebackenes Brot vermittelt Geborgenheit

Dass in diesen verrückten Zeiten wieder mehr gebacken wird, überrascht Andreas Caminada überhaupt nicht. «Backen hat seit jeher etwas sehr Emotionales. Der Duft von frisch gebackenem Brot oder Kuchen vermittelt Geborgenheit und erinnert uns an Vertrautes: an zu Hause, an früher, die gute, alte Zeit», erklärt der Spitzenkoch vom Restaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau. Zugleich sei es eine wunderbare Beschäftigung, wenn man aus wenigen einfachen Zutaten etwas Köstliches selbst machen könne.