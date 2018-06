Politiker lassen sich auf Luxusreisen einladen und werden so bestechlich. Korruption ist unter Schweizer Politikern weit verbreitet, sagen Experten. Der österreichische Neuropsychologe und Korruptionsexperte Karl Kriechbaum erklärt, was Politiker denn so besonders anfällig macht.

Herr Kriechbaum, Politiker zeigen sich besonders anfällig für Korruption. Weshalb ist das so?

Karl Kriechbaum: Der Mensch ist von Natur aus korrupt: Es ist seit je ein Überlebens-, Fortpflanzungs- und Selektionsmechanismus, die eigene Macht zur Erzielung persönlicher Vorteile und zum Schaden anderer zu missbrauchen. Korruption steckt in unseren Genen, in unseren psychoneuronalen Steuerprogrammen.

Dann sind korrupte Politiker bloss menschlich?

Sie sind speziell korrupt. Bürgermeister, Abgeordnete und vor allem Regierungsmitglieder haben die Möglichkeit, anderen Bürgern und Institutionen Gefallen zu erweisen, die wesentliche Vorteile für die Begünstigten mit sich bringen. Genehmigungen, Gesetzesänderungen, Verordnungen, Erlasse oder Funktionsbesetzungen stellen bedeutende Machtmittel dar. Deshalb ist allein schon ein guter Kontakt zu Politikern vielen Lobbyisten, Unternehmern und Managern einiges wert – seien es eine Einladung zu einem noblen Event, Flugtickets für die ganze Politiker-Familie, eine günstige Wohnungsrenovierung oder die Inaussichtstellung eines lukrativen Jobs nach der Politkarriere.