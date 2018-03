Laut deutschem Umweltbundesamt bestehen rund 60 Prozent der 100 bis 150 Millionen Tonnen Abfall in den Meeren aus Plastik. Zwei Drittel davon sänken auf den Meeresboden, 15 Prozent schwämmen an der Wasseroberfläche und 15 Prozent würden an Strände gespült. Der Plastikmüll stammt hauptsächlich aus China, Indonesien, Vietnam und den Philippinen. Er hat enorme Konsequenzen für die Natur. So sind grössere Tiere vor allem durch mechanische Verletzungen gefährdet. «Von 136 maritimen Arten ist bekannt, dass sie sich regelmässig in Müllteilen verstricken und strangulieren», so das Umweltbundesamt. Einige Vogelarten wie der Albatros verwechseln die Plastikteile mit Futter, mit der Konsequenz, dass sie schliesslich mit müllgefülltem Magen verhungern.

Mit den Jahren wird der Plastikmüll durch den Einfluss von Salzwasser und Sonne immer kleinteiliger. Dadurch vergrössert sich seine Oberfläche, an der sich Giftstoffe binden können. Wenn dann etwa Planktonkrebse die Kunststoffpartikel fressen, tragen sie auch grosse Giftmengen in die Nahrungskette ein. Richtig entschärft wird die Gefährlichkeit der mikroskopischen Plastikpartikel erst, wenn sie von Algen aufgenommen und in Richtung Meeresboden mitgenommen werden. Dort erfolgt dann die endgültige Zersetzung – doch bis dahin können über 300 Jahre vergehen. (jzi)