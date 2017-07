Einige der unzähligen Augenpaare sehen wir bei einer weiteren Exkursion am Abend. Unser Boot jagt über Seitenflüsse des Amazonas, Begleiter Ricky leuchtet mit der Lampe das Ufer ab. Da und dort blitzt etwas auf, das Licht reflektiert in den Augen nachtaktiver Tiere. Ricky hält Ausschau nach einem Tier, das bis zu 9 Meter lang und 200 Kilogramm schwer wird: die Anakonda, die grösste Schlange der Welt. «Sie ist nicht giftig, sie beisst aber», sagt Ricky – und fügt an: «Das war jetzt kein Spass, sie sind gefährlich.» Es wird still im Boot. Je weiter wir in die dunkle Dschungelwelt fahren, desto lauter dröhnt der Urwald.

Plötzlich blitzen Augen auf im Schilf. Das Boot nähert sich, Ricky greift ins Wasser und zieht einen kleinen Kaiman-Alligator aus der Dunkelheit. Nach den geschossenen Fotos legt er ihn behutsam zurück. Man spürt: Die Dschungelführer achten auf die Natur. «Mein Vater sagte: Was man liebt, beschützt man», erzählt Rickys Kollege Roger.