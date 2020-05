Nur noch eine Woche schulfrei: Der Experte gibt Spieltipps für die letzten Ferientage

Hoppa Boppa Holderstock

Wähle ein Bild in einer Zeitschrift, einer Zeitung, einem Bilderbuch oder aus einem Comic aus. Schau es genau an. Achte auf Körperhaltung, Blickrichtung, Gesichtsausdruck einer Person auf dem Bild. Stelle diese Person nach und bleibe in dieser Position.

Wer errät, auf welcher Seite der Zeitschrift diese Person zu finden ist? Variante: Spiele das Standbild als Szene mit oder ohne Geräusche weiter.

