Nur mit einem Mörser entfaltet sich das volle Aroma: So gelingt das perfekte Pesto

Zum Glück darf man das noch: Eine Runde in der freien Natur drehen. Den Frühling einatmen. Zusehen, wie es blüht und spriesst. Wer jetzt in den Wäldern oder entlang von Bachläufen unterwegs ist, kann sich einem intensiven Duft kaum entziehen; Bärlauch ist der Frühlingsbote schlechthin. Die Saison für die Ernte des Lauchgewächses hat begonnen.

Damit eilt es aber ziemlich. Sobald der Bärlauch blüht - ab Mitte April – verliert er das Aroma. Höchste Zeit also, einen Strauss mit nach Hause zu nehmen. Um ihn dann so rasch als möglich zu verzehren, denn Bärlauch schmeckt am besten frisch und nicht gekocht. Länger haltbar sind die saftigen Blätter als Pesto; mit Öl, Käse, Nüssen und Salz gemischt, verfeinert es Nudel- und Gemüsegerichte. Wir rühren noch einen Schuss Zitronensaft unter die ­Sauce, das gib ihr etwas Frisches.