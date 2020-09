Nur einmal gab es bereits weniger Sommereis in der Arktis

Am 15. September 2020 wurde eine Eisabdeckung von 3,74 Mio. Quadratkilometern Eis gemessen. Das sind 2,51 Mio. Quadratkilometer weniger als der Durchschnitt der Jahresminima, die von 1981 bis 2010 gemessen wurden. Bisher hatte es im Sommer erst einmal so wenig Eis in der Arktis: Im Sommer 2012 wurden noch 3.39 Mio. Quadratkilometer Eis gemessen.

Dieser Rückgang ist dramatisch. Mark Serreze, Direktor des National Snow and Ice Data Center (NSIDC), das an der Universität von Colorado ind Boulder beheimatet ist, befürchtet, dass es bereits in zehn bis zwanzig Jahren in der Arktis kein Sommereis mehr geben wird.

Extremsommer in Sibirien

Die diesjährige Schmelze wurde angeregt und verstärkt durch einen Extremsommer in Sibirien. Am 20. Juni 2020 wurde in Werchojansk eine Temperatur von 38 Grad Celsius gemessen. Das war der höchste Wert, den man dort je gemessen hat. Die Hitzewelle führte zu grossflächigen Waldbränden. Zum C=2-Ausstoss durch das Auftauen des Permafrosts kamen noch 56 Megatonnen CO2 durch die Waldbrände. Die hohen Temperaturen führten auch zu einer grossräumigen Ausbreitung des Sibirischen Seidenspinners in den bisher vom Feuer verschonten Waldbeständen. Die Bäume werden durch den Insektenfrass geschwächt und anfälliger für Feuer.