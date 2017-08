Früher reichten ein pinkfarbener Lippenstift-Mund, eine Modeschmuckkette, ein paar zu grosse Pumps und ein Kleid, das man zweimal um den eigenen Körper wickeln konnte (alles von Mama gemopst natürlich), um als kleines Mädchen im siebten Himmel zu sein. Heute geben sich manche Mädchen damit nicht mehr zufrieden. Oder Eltern. Anstatt durch die heimische Stube zu wanken, stöckeln die Kinder direkt in die Weiten des Internets. Um sich auf der Bühne von Instagram und Co. beschauen, beliken, verherzeln und verkommentieren zu lassen. Es sind Insta-Kids. Kinder, die teilweise schon ab drei Jahren von ihren Eltern vor die Kamera gezerrt werden, um deren Instagram-Account zu füttern. In den USA zumindest. Von dort stammt der Trend. Und der schwappt jetzt in die Schweiz.

Alina ist neun Jahre alt und lebt in Solothurn. Lange braune Haare, blaue Augen, eine Schwäche für Ragusa-Riegel und farbige Eisdrinks sowie ein Herz für ihre Katze – ein ganz normales Mädchen. Auf den ersten Blick jedenfalls. Auf den zweiten wird klar: Was Alina tut, manchmal auch wo sie es tut, was sie liebt und was nicht, wissen mindestens 9468 Menschen. So viele Anhänger hat sie auf Instagram.

Das Mädchen ist ein Insta-Kid. Seit bald einem Jahr postet es aus seinem Leben. Oder besser: seine Eltern. «Ich und mein Mann haben die Hand über allem», sagt Mutter Carolin. Sie entscheiden, welche Fotos online gehen. Sie managen auch die Anfragen von Unternehmen, die möchten, dass das Kind deren Produkte bewirbt. Mittlerweile sind es einige pro Monat. Mal streckt das Mädchen Flaschen mit Körpercreme in die Kamera, mal führt es Boutique-Kleider vor, mal lächelt es aus dem Cockpit eines Helis der Schweizer Luftwaffe. Posieren, das ist Alinas Alltag. Bislang fliesst noch kein Geld, wie die Eltern sagen. Alina darf lediglich die Produkte behalten. Das kann sich aber schnell ändern. Jedenfalls arbeiten Mutter und Vater kräftig an der Vermarktung. Das geht auch aus ihrer Antwort-Mail auf unsere Interviewanfrage hervor, mit der sie sich der Publicity für ihr Kind vergewissern wollen: «Wird der Account unserer Tochter in Ihrem Artikel auch erwähnt?»