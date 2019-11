Nabelschau in Liebesdingen – wie einem Klassentreffen den Spiegel vorhalten

Leben verlaufen parallel, nie aber synchron. Nichts führt einem das so deutlich vor Augen wie ein Klassentreffen. Als Klasse betraten wir einst das Leben durch dasselbe Schultor, von da an verliefen unsere Biografien in alle Himmelsrichtungen. Die Damals-heute-Vergleiche, aus denen Klassentreffen im Grunde bestehen – «Läck, Moni, du hast dich ja gar nicht verändert!», «Wer von euch ist jetzt verheiratet?» –, wirken wie Spiegel für das eigene Leben: Und was ist aus mir geworden?

Nach der Matura ins Leben gestartet – unreif

Damals, das war vor 15 Jahren. In nylonglänzenden Kleidchen und ungebügelten Anzügen posierten wir Schülerinnen und Schüler der Klasse 4dL vor der Sporthalle Zuchwil, grinsend wie Lach-Emojis, die es 2004 noch nicht gab, noch wattig von der grossen Party vergangene Nacht. Das Klassenabschlussfoto sollte den ersten Meilenstein in unseren Leben festhalten: Wir hatten die Matura im Sack. Reif fühlte ich mich nicht. Muss ich ab heute wirklich wissen, was ich morgen will – und in 15 Jahren sein werde?

Was ich wusste: wie Zellteilung funktioniert. Wovon ich keine Ahnung hatte: wie Liebe geht. Damit war ich nicht allein. Einige aus meiner Klasse hatten bereits zum Teil schmerzhaft gescheiterte Beziehungen hinter sich, ich inklusive. Die einen hatten andere Interessen, die anderen waren seit Jahren mit ihrer ersten Liebe liiert – viel Drama inbegriffen.