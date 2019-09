Haben Sie auch so ein beklemmendes Gefühl, wenn sich ein befreundetes Paar vor Ihren Augen streitet? Oder sonst gemein ist zueinander? Und trauen auch Sie sich nicht, darauf etwas Beschwichtigendes zu sagen oder das Paar in die Schranken zu weisen? In vielen Lebensbereichen haben wir nicht die geringste Mühe, unseren Standpunkt kundzutun. Geht es um die Liebesbeziehungen anderer – unsere besten Freunde vielleicht ausgenommen – schweigen wir. Es gilt: Was andere treiben, geht mich nichts an.

Warum ziehen wir die Grenzen der Kritikfähigkeit dort, wo die Liebe anfängt?

Die Privatsphäre ist heilig. Zwar finden wir es in Ordnung, wenn wir etwa Aussehen, Essgewohnheiten oder Umweltbewusstsein anderer kritisieren, indem wir die Personen direkt darauf ansprechen. Wenn wir «Deine alte Frisur gefiel mir besser» oder «Du trinkst zu viel Kaffee, Grüntee wäre gesünder» zu unseren Arbeitskollegen sagen, geht das vielen von uns locker über die Lippen.

Unserer Büronachbarin «Paul behandelt dich echt unfair, willst du dir das wirklich gefallen lassen?» zu raten, weil sie nach einem Telefonat mit ihrem Freund wieder einmal mit tränenverschleierten Augen vor dem PC sitzt, wagen wir hingegen nicht. Warum ziehen wir die Grenzen der Kritikfähigkeit dort, wo die Liebe anfängt?