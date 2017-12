A wie Asshole

Im Englischen klingt eleganter, was einem launischen, manipulativen, inkompetenten oder grössenwahnsinnigen Mitmenschen den unschönen Titel einbringt. Altbekannt, dass sie besonders stark am Arbeitsplatz vertreten sind. Neu ist, dass sich nun die Wissenschaft mit der Spezies beschäftigt. Der Stanford-Professor Robert I. Sutton liefert in seinem Buch «The Asshole Survival Guide» (nach «The No Asshole Rule») den akademischen Beweis, dass Intriganten und Aufschneider eine Firma viel Geld kosten. Brunnenvergifter sind verantwortlich, dass die Produktivität sinkt, die Mitarbeiter öfter krank werden oder ausbrennen. Das alles kostet Geld. In den USA haben Unternehmen wie Netflix oder die Royal Bank of Canada bereits No-Asshole-Rules vertraglich geregelt. Finden wir grossartig. Schweizer Firmen könnten sich im neuen Jahr ein Vorbild nehmen. Wer übrigens gegen ein amtlich anerkanntes Asshole am Arbeitsplatz vorgehen möchte, dem rät Professor Sutton: Immer als Gruppe bei der Personalabteilung vorsprechen.

B wie Big Little Lies

Die HBO-Serie ist eine Wucht. Kein Wunder, dass sie soeben für sechs Golden Globes nominiert wurde. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz und weitere Charaktere zeigen, wie sich glückliche, privilegierte Ehepaare und Eltern hinter verschlossenen Türen zerfleischen. Die ästhetische Kulisse rund um die kalifornische Küstenstadt Monterey ist wie ein Glas trockener Whisky.

C wie Camel Toe

Sagt man, wenn es im Schritt aussieht wie eine Kamel-Zehe, eben «Camel Toe», weil sich gewisse Damen die Hosen bis fast unter die Ohren ziehen. Damit wurde der Begriff vor zirka zwei Jahren zum stehenden Begriff in den Medien. Vergessen wird, dass er deftig sexistisch ist. Oder sagt man bei Männern, die breitbeinig dasitzen, etwa Banana Boot?

D wie David

Gemäss Bundesamt für Statistik seit zwanzig Jahren der mit Abstand beliebteste Vorname für Schweizer Buben. Seit 1998 wurden genau 5533 Jungs auf den biblischen Namen getauft. Unter den Top 10 stehen Luca und Noah, allerdings nicht vergleichbar zahlreich über den gleichen Zeitraum.

E wie Elena Ferrante

Niemand weiss, wer hinter dem Pseudonym der geheimnisvollen italienischen Schriftstellerin steckt. Ferrante löste mit der neapolitanischen Saga und den Büchern «Meine geniale Freundin», «Die Geschichte eines neuen Namens» und «Die Geschichte der getrennten Wege» einen literarischen Tsunami aus. Leergefegte Regale, monatelange Wartelisten in den Gemeindebibliotheken und Lieferwartezeiten im Internet. Am 2. Februar 2018 erscheint der vierte Band «Die Geschichte des verlorenen Kindes». Ganz ehrlich: Auch wenn man sie lieben und lesen darf, Ferrante ist schon ziemlich Konsalik.

F wie Faszien-Training

Merken Sie sich den Begriff. Überall, wo in diesem Jahr trainiert, geturnt oder gedehnt wird, steht neu Faszien-Training drüber. Faszien sind die Weichteile des Bindegewebes und bilden ein feinmaschiges Geflecht im Körper. Dass man sie gezielt trainieren kann, hat jetzt einen offiziellen Namen.

G wie Geburtsaktivistin

Eine solche engagiert sich dafür, dass jeder Frau das Menschenrecht zusteht, sauber, sicher und würdig gebären zu können. Geburtsaktivistinnen arbeiten darum oft in Drittweltländern oder in radikalmuslimischen Regionen. Wenn sich Schweizer Hebammen und Privatkliniken danach benennen, ist das etwas übermotiviert.

H wie Hacks

Oder Life-Hacks. All die Tricks, die das Leben vereinfachen. Im Internet gibt es endlos Tipps, wie man leichter, sparsamer, umweltbewusster, schneller und smarter durchs Leben kommt. Einer unserer Favoriten im Winter: Damit die Kerze länger brennt, etwas Salz in das flüssige Wachs träufeln.

I wie Influencer

Wird in der Blogger-Szene als Berufsbezeichnung verwendet. Grosses Missverständnis. Influencer sind nichts anderes als hübsche Marketing-Callgirls und willige PR-Toyboys, die viel Geld dafür annehmen, auf ihren Blogs über Produkte zu schreiben oder Bilder auf Instagram zu posten. Meinungsmache geht anders.

J wie «Ja, voll!»

Ab Mittelstufen-Alter ist so ziemlich alles «Ja, voll!». Stimmts? Ja, voll!

K wie Kunst

Mehr davon! Nur die Kunst schafft es, dass wir im Alltag ein bisschen loslassen können. Kunst tröstet und macht glücklich. Ein wöchentlicher Museums-Besuch (warum nicht allein?) wirkt zuverlässiger als manches Psychopharmakon. Ein besonders vielversprechendes Programm hat 2018 übrigens die Kunsthalle Zürich.

L wie Literatur

Wir korrigieren uns. Nicht nur die Kunst (siehe oben) stimmt uns froh, auch Bücher tun es. Hanns-Josef Ortheil hat mit «Die Erfindung des Lebens» ein besonders schönes geschrieben.

M wie Mocktails

Alkoholfreie Cocktails sind 2018 noch wichtiger. Denn auf Alkohol zu verzichten, ist bei der Generation Fit längst ein Statement.

N wie No-Billag-Initiative

Das Gute an der Initiative, über die am 4. März 2018 an der Urne abgestimmt wird: Es wird über die Höhe und Verwendung öffentlicher Gebühren diskutiert. Das Schlechte an ihr: Sie wurde von Wutbürgern in der Theorie verfasst, die den kruden Vernichtungsplan der Arbeitsplätze von 6000 Angestellten leider in der Praxis nicht seriös zu Ende gedacht haben. Ein Nein rettet die Schweiz vor dem endgültigen Übertritt zum Schildbürgertum.

O wie Oben ohne

Geht. Auch diesen Sommer wieder. Aber genau bis 23.

P wie Porsche

Seit je ist er das Supermodel auf dem Laufsteg dieser Automarke: der 911er. Jetzt übertrifft sich Porsche mit den neuen Designs dieser Linie. Der neue 911 Targa 4 GTS sieht gleich sexy aus wie der gute alte 911 RS, mit Jahrgang 1973.

Q wie Quallen

Wir prophezeien B-Movie-artige Szenarien: Die Quallen in den Meeren entwickeln sich von Jahr zu Jahr zu einer der grössten Plagen der Neuzeit. Die cleveren, wenn auch gehirnlosen Tiere können leider nichts dafür, dass alle sie hassen. Schuld daran ist nämlich die Klimaerwärmung.

R wie Rihanna

Der Gigastar der nächsten Dekade. Nicht nur musikalisch. Das Mädchen aus Barbados dreht im neuen Jahr erst richtig auf. Sie schrammt aktuell nicht nur an der 200-Millionen-Grenze verkaufter Tonträger, sie galoppiert 2018 auch mit grossen Schritten in Richtung Beauty-Queen. Fenty heisst RiRis Kosmetiklinie und löst weltweit Hysterie aus. Einer der Gründe: Fenty startete nicht einfach mit einer Handvoll Foundation-Tönen im Angebot, sondern gleich mit 40 verschiedenen! Für jede Hautfarbe auf dieser Welt.

S wie Sex in der Agenda eintragen

Vielleicht eben doch die Lösung für Paare, die schon lange zusammen sind. Denn das Prinzip leuchtet ein: Nähe schweisst zusammen, und die Routine ersetzt das Prickeln. Tragen Sie Sex im neuen Jahr als fixen Programmpunkt auf der gemeinsamen Agenda ein. Das Ganze muss nicht jedes Mal ultraaufregend sein und lange dauern. Betrachten Sie geplanten Sex einfach als Selbstverständlichkeit, ähnlich wie das Zähneputzen am Abend. Sie finden das unromantisch? Wir auf jeden Fall besser, als frustriert die Faust im Sack zu machen. Oder den Partner zu betrügen.

T wie Tinder

(Siehe oben). Wir fragen uns immer, warum sich liierte Menschen auf Tinder tingeln. Glauben die vielleicht, dass sie da unentdeckt bleiben? Bei rund einer halben Million Schweizern, die die Dating-App täglich nutzen, ist die Chance relativ gross, dass man der Sonia ihren Thomas antrifft.

U wie Unterrock

Eine prima Erfindung und wieder in. Ein hübsches Modell kommt von Beldona und heisst «Body Make». Auch bei Zara oder COS gibts Gutes für drunter in Nude-Farben.

V wie Verlan

Die lustigste Sprache der Welt. Mit der silbenverdrehten Geheimsprache, die Jugendliche in französischen Vorstadtquartieren sprechen, sollte viel öfter im Franz-Unterricht an hiesigen Schulen experimentiert werden.

W wie WM 2018

Die Aussicht, dass vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland viel Fussball gespielt wird, macht den langen Winter erträglicher. Gibt es ein besseres Programm, als an einem lauen Sommerabend mit Freunden ein Länderspiel zu gucken?

X wie iPhone X

Von Apple und leider genauso chic wie teuer. Wussten Sie, dass die jungen Basler Upcycling-Pioniere der Firma revendo.ch auf gebrauchte Apple-Produkte spezialisiert sind? Bei revendo.ch findet man alles mit dem angeknabberten Apfel, frisch aufpoliert.

Y wie Yallah

Ist ein sehr schönes arabisches Wort. Es heisst so viel wie: «hopp, hopp» oder «los jetzt». Zusammen mit «Wallah» (Ich meins ernst, ich schwöre bei Gott!) ist es gerade sehr hip bei den Jugendlichen. Je nach Aussprache und Häufigkeit in der Anwendung klingen Teenies auf dem Pausenplatz fast wie Jodler aus dem Muotatal.

Z wie Zattoo

Lange glaubte niemand daran, aber das Tennismatch oder die «Tagesschau» per Internet zu schauen, ist dank Streaming-Diensten wie zum Beispiel Zattoo oder Wilmaa cool.