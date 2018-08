Sie sind unter uns. Aus der Tiefe des Meeres dringt ein Trillern durch den Kopfhörer. Als ob jemand an einem Radio dreht und dem Gerät hochfrequente Töne entlockt. Doch was wir hören, ist ein Gespräch. Ein Gespräch unter Meeressäugern. «Die Delfingruppe ist ganz nahe», sagt Biologin Silvia Frey. Sie steht im Innern der Jacht und zeigt auf den Bildschirm ihres Computers. Dieser zeichnet die Pfiffe auf. Jeden einzelnen. Sie sehen wie Würmer aus, die über den Monitor flimmern.

Bereits am Vorabend, bei der Begrüssung im Hafen von Syrakus, hat Silvia Frey betont: «Ich kann euch keine Sichtung versprechen. Für die Wissenschaft ist es allerdings ebenso relevant, ob wir Tiere sehen oder nicht.» Erstmals sitzt die neunköpfige Gruppe zusammen, die eine Woche lang einem Reigen gleich die Feldstecher weiterreicht und die Wasseroberfläche nach Leben absucht. Sieben Touristinnen, Skipper Ueli Lüthi und Umweltschützerin Silvia Frey. Eine zusammengewürfelte Truppe, die sich enge Kojen auf wenigen Quadratmetern Segelboot teilen. Darunter sind ebenso Kantischülerinnen, die für ihre Maturaarbeiten an Bord gekommen sind, wie auch Berufstätige, die sich in den Ferien dem Tierschutz widmen wollen. Ob wir uns nach einer Woche ohne eine einzige gesichtete Flosse mit der Wissenschaft trösten könnten?

Die Frage erübrigt sich am Tag darauf. Kurz nachdem wir die Delfine über das Mikrofon hören, sehen wir sie in etwa 15 Metern Distanz. Es ist unser erster Tag auf dem Meer. Die Tiere schnellen aus dem Wasser, krümmen sich im Flug, tauchen kopfvoran in das glitzernde Blau ein. «Sie jagen», sagt Silvia Frey und greift zu GPS und Protokoll, die auf dem Schiffsbug liegen. Vergessen ist bei uns Hobby-Forschern die Wissenschaft, vergessen auch das Schwanken des Boots, die sengende Sonne. Wir beugen uns über die Reling, verrenken uns, um jeden möglichen Blick auf die pfeilschnellen Tiere zu erhaschen, die so rasch verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Was für ein Glück, sie so nahe beobachten zu können, jubeln wir. Und werden von ihnen alsbald eines Besseren belehrt.

Wer beobachtet da wen?

Am Nachmittag entdecken wir die zweite Gruppe Delfine am Horizont. Das Meer ist tiefblau. Brechen die Wellen, setzen sie ihm weisse Krönchen auf. Unser Segelschiff schaukelt über die kleinen Wogen. Eine nach der anderen durchbricht der Bug, stoisch. Es klatscht und spritzt. Im Wasser scheint das zu interessieren. Die Delfine nähern sich uns in lang gezogenen Sprüngen. Jungtiere jagen neben ihren Müttern durchs Wasser.