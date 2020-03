Miss und Mister X

Sie machen die Lebensmittelbestellungen für die Heimlieferservices der grossen Detailhändler parat und leisten eine Überstunde nach der anderen. Sie stehen als Sicherheitspersonal an vorderster Front vor den Spitälern und weisen die Patienten den Corona-Aufnahme-Containern zu. Sie reinigen jede Ecke in den Patientenzimmern von möglichen Viren oder desinfizieren mitten in der Nacht SBB-Wagen.

Lagristen, Securityleute und Putzpersonal sind die stillsten und am schlechtesten bezahlten Helfer in der Corona-Krise. Doch keiner ihrer Arbeitgeber liess sie hier zu Wort kommen. Es hiess, man habe zu viel zu tun oder sei «bei diesem Thema grundsätzlich zurückhaltend». (kus)