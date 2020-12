«Meine Begleiter hörten den dumpfen Aufprall»: Der Weinfelder Andreas Schweizer erzählt, wie er seinen Sturz 200 Meter in die Tiefe überlebte

Auf einer Skihochtour war er am 15. November, als er stürzte. In Begleitung von einem 16- und einem 20-Jährigen befand er sich, als er die Tour unter die Ski nahm. «Wir waren zwischen Piz Bernina und Piz Palü unterwegs. Auf der Südseite und auf den Berggraten waren die Bedingungen wunderbar», sagt er. Dann wollte er über die Nordseite zurück durch das sogenannte Foura-Couloir.

Wenn er aufzählt, was alles in sein bergsportliches Repertoire gehört, wird einem nur schon vom Zuhören schwindelig: Alpines Klettern, Eisklettern, Sportklettern, Skitouren, Skihochtouren, Hochtouren im Sommer. «Ich mache anspruchsvollen Leistungssport.»

«Ich bin total in Berglandschaften verliebt, vielleicht ein Bergjunkie», sagt Andreas Schweizer von sich selbst. Beruflich ist er Leiter der Musikschule Weinfelden. Privat jedoch ist er seit Kindsbeinen in den Bergen unterwegs und ist heute Mitglied der Zentralvorstands des Schweizer Alpen-Clubs SAC.

Wenn Schweizer von seinem Unfall erzählt, berichtet er akribisch genau. Er weiss die Zeit seines Unfalls auf die Minute. Hat vieles von der Zeit, die er in Bewusstlosigkeit und im künstlichen Koma verbrachte, selbst rekonstruiert. Das gesamte medizinische Personal habe in seinen Augen einen grossartigen Job gemacht. Wie sich in Gesprächen herausstellte, sind fast alle dem Schweizer Alpen-Club SAC irgendwie verbunden. «Mein Sportclub hat mich quasi von der Rettung bis zum Spitalaustritt immer begleitet - eine sehr berührende Erfahrung für mich.»

Oder wenn er weiter nach unten gerutscht wäre, so wäre er wohl in eine tiefe Gletscherspalte gefallen. «Was, wenn die Rega nicht hätte kommen können, was, wenn meine Begleiter kein Handyempfang gehabt hätten. Es hätte so vieles schief laufen können.»

Nach zehn Tagen war er wieder Zuhause

Und doch sitzt er nun wieder in seinem Büro in der Musikschule. Er ist noch krankgeschrieben, das Sekretariat erledigt alle Arbeiten. «Die machen das super», sagt er freudig. Erholt hat er sich unglaublich schnell. Bereits nach fünf oder sechs Tagen habe er sich wieder gut gefühlt. Die Reha nach zwei Tagen abgebrochen, zehn Tage nach seinem Unfall war er wieder Zuhause.

Doch er weiss, die Zeit, bis er wieder in die Berge kann, wird wohl erst im Frühling kommen. «Für mich ist klar: Ich will weiter anspruchsvollen Bergsport machen. Ich denke, ich werde wohl eher das Umfeld anpassen. Mit 53 Jahren kann man einfach nicht 150 Prozent im Beruf und dann gleich 150 Prozent im Bergsport geben.» Das sei ihm nun klar geworden. Und sonst: Er sei einfach glücklich und dankbar über die geschenkte Zeit und das grosse Glück, das ihm zuteilwurde.