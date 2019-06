Wenn ich mich an meine früheste Kindheit zurückerinnere oder mit meinen Verwandten spreche, ist klar: Mein Vater war schon immer irgendwie anders. Wir alle waren nur lange Zeit nicht in der Lage, seine Andersartigkeit in Worte zu fassen – bis die Ärzte uns das nötige Vokabular lieferten: bipolare Störung. Ich bin also nicht aufgewachsen mit einem komischen Vater, sondern einem geistig kranken.

Mein Vater spricht über den Streit, den er soeben mit meiner Mutter hatte. Wie schwierig deren Beziehung zueinander gerade ist. Er redet und redet, sucht offensichtlich Bestätigung, dass er richtig gehandelt hat, dass er Recht hat in diesem Streit, den ich nicht so richtig verstehe.

Es ist drei Uhr nachts, als mein Vater mich weckt und sich an mein Bett setzt. Ich bin zunächst noch zu müde, um zu verstehen, was er redet. Neben mir liegt meine beste Freundin, die bei mir übernachtet und nun auch wach ist. Aus dem Schlafzimmer höre ich meine Mutter leise weinen.

Deswegen ist uns auch so lange nicht aufgefallen, welchem Muster seine Störung folgt. Seine depressive Phase, die wir als “normal” und unauffällig empfunden haben, dauerte gerne mal ein paar Jahre an. Bis sie dann von einer einjährigen manischen Phase durchbrochen wurde.

Was nach dem Beginn einer wildromantischen Beziehung klingt, entpuppt sich erst aus heutiger Sicht als Puzzleteil seiner psychischen Störung. Wenn mein Vater in einer seiner manischen Phasen ist, handelt er bedenkenlos. Das tun auch psychisch gesunde Menschen häufig – aber nicht mit so einer Systematik, wie mein Vater es in den letzten Jahren getan hat.

Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter, die mittlerweile verstorben ist, jemals tiefgehend verstanden hat, was mit meinem Vater los ist. Sie war Krankenschwester und vor allem verliebt in ihre Arbeit – bis mein Vater auf die Bildfläche trat. Er war um die 40, gutaussehend, frisch geschieden und gerade erst aus Österreich nach Deutschland gekommen, um hier einen Neustart zu wagen.

Das löste Aggressionen bei ihm aus: Wenn man meinem Vater in seiner manischen Phase Geld verweigert, ist mit ihm nicht zu spassen. Sein Zorn traf schliesslich meine Mutter, die alleinige Verdienerin und Geldgeberin der Familie. Immer verärgerter wurde er, immer schlimmer ging er sie an – bis er schliesslich handgreiflich wurde und meine Mutter ins Gesicht schlug.

Aber nach wenigen Monaten war der Spuk wieder vorbei. Mein Vater beruhigte sich und nahm seinen gewohnten Platz in seinem Sessel vor dem Fernseher ein, wo er, tagein, tagaus, vor sich her grummelte.

Ich ging dazwischen, versuchte, meine Mutter zu verteidigen. Rief schliesslich die Polizei. Nach diesem Vorfall erhielt mein Vater Hausverbot und durfte sich unserer Wohnung nicht mehr nähern.

Später erst, als er sich wieder beruhigt hatte (was er meistens tut, wenn er über längere Zeit kein Geld zur Verfügung hat), liess meine Mutter ihn wieder bei uns einziehen. Teils tat sie das aus Mitleid – teils aber auch, weil sie rechtlich dazu verpflichtet war, ihn zu finanzieren. Die günstigere Alternative war es, sich wieder eine Wohnung zu teilen.

Endlich die Diagnose: bipolare Störung

Unter einem Vorwand schafften wir es, meinen Vater zu einem Neurologen zu schicken: Seine Hausärztin, der wir von den Ausfällen meines Vaters erzählt haben, gab ihm eine Überweisung zum «Spezialisten», angeblich wegen seiner Venen.

Der Neurologe erkannte recht schnell, woran mein Vater wahrscheinlich litt: bipolare Störung. Endlich hatten wir es schwarz auf weiss.

Nachdem mein Vater wieder bei uns eingezogen war, schien alles wie früher zu sein – und doch war alles anders. Mein Vertrauen zu meinem Vater war verschwunden.

Ich weiss, dass mein Vater keine Schuld an seiner Krankheit trägt. Und trotzdem ist so viel passiert, was ich nicht vergessen kann. Das ausgegebene Geld, die erfundenen Geschichten, die Gewalt – in den manischen Phasen fühlt es sich an, als sein mein Vater fremdgesteuert. Das ist nicht mein Papa. Das ist ein fremder Mann, der sich so verhält, als hätte er starke Drogen genommen.

Ich hatte allerdings Glück, dass ich in meiner Kindheit verhältnismässig wenig mitbekommen habe von der Krankheit meines Vaters – vor allem, weil es immer starke Frauen um uns herum gab, die ihn aufgefangen und mich vor allem Übel bewahrt haben: das waren einerseits meine Oma, die immer wieder versucht hat, meinen Vater zu beschwichtigen.

Vor allem aber hat meine Mutter für Stabilität in unseren Leben gesorgt: Obwohl sie so viel gearbeitet hat, hat sie die Familie zusammengehalten und mich unterstützt, wo es nur ging. Auch und vor allem dann, wenn mein Vater mich aufgrund seiner Krankheit nicht unterstützen konnte.

Heute passe ich auf meinen Vater auf

Heute übernehme ich diese Rolle und passe auf meinen Vater auf – trotz allem, was geschehen ist. Das gefällt ihm manchmal mehr und manchmal weniger: Da ich seit dem Tod meiner Mutter vor fünf Jahren auch unsere Finanzen verwalte, liess er es eine Zeit lang gerne mal an mir aus, wenn ich ihm in seinen manischen Phasen «zu wenig» Geld gab.

Vor zwei Jahren war eine Episode sogar so schlimm, dass ich meinen Vater in die psychiatrische Klinik einweisen lassen musste – mit 70 Jahren also war er zum ersten Mal in so einer Einrichtung. Er war wütend, fühlte sich unterstanden – aber ich habe mir nicht mehr zugetraut, mich allein um ihn zu kümmern.