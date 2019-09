Der Solidaritätsbeitrag war ein Anfang, um das Leid ehemaliger Verdingkinder und anderer Opfer staatlicher Zwangsmassnahmen zu lindern. Aber mehr auch nicht. Zu diesem Schluss kommt die unabhängige Expertenkommission, welche die administrativen Versorgungen in der Schweiz untersucht hat. Am Montag hat sie in Bern ihren Bericht präsentiert. Und gleichzeitig eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. «Der Rehabilitierungsprozess steht erst am Anfang», sagt Markus Notter, ehemaliger Zürcher SP-Regierungsrat und Präsident der Kommission.

Einerseits empfiehlt die Kommission zusätzliche finanzielle Leistungen. Etwa ein SBB-Generalabonnement auf Lebzeiten. Notter unterstrich die symbolische Bedeutung, weil man den Betroffenen einst die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, genommen habe. Weiter fordert die Kommission einen Steuererlass für jene Betroffenen, die aufgrund ihrer prekären Lage Steuerschulden angehäuft haben. Auch soll ein Hilfsfonds zur Deckung der Kosten von psychotherapeutischen und zahnärztlichen Kosten, die nicht von der Grundversicherung übernommen werden, eingerichtet werden. Daneben soll eine spezielle lebenslange Rente, und das unabhängig von Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen, ausgezahlt werden.