«Mehr Pornos und Sexspielzeug» – Wie die Coronakrise das Sexleben von Paaren verändert

Während die Welt seit über einem Monat gefühlt stillsteht, herrscht zu Hause das grosse Gefühlschaos. Bereits am Anfang des Lockdown haben Experten davon gesprochen, dass es in neun Monaten entweder einen Babyboom oder eine erhöhte Scheidungsrate geben wird – oder beides. Doch wie sieht es wirklich aus? Wie leben Paare mit der momentanen Situation, und – was noch viel wichtiger ist – was ist mit Sex?

Bei Paaren ohne Betreuungsverpflichtungen sieht das mehrheitlich anders aus. Dort gelten keine Regeln, ihnen steht alles frei. «Paare können jetzt am Morgen oder einfach einmal am Nachmittag Sex haben. Es öffnen sich ganz andere Zeitfenster», sagt Glisoni.

Fast 30 Jahre älter als Melina ist Ruth. Sie schwebt auf Wolke sieben und ist, laut ihrer eigenen Aussage, in Sachen Sex am Höhepunkt angelangt. Seit drei Wochen datet sie jemanden, den sie als ihren festen Freund bezeichnet. Das erste Mal Sex hatten die zwei vor zwei Wochen.

Bei Melina scheint der Fall klar zu sein, aber wie sieht es bei ihrem Freund aus? «Es ist schwer für ihn, da wir früher oft miteinander geschlafen haben. Aber er muss sich daran gewöhnen – ihm bleibt ja nichts anderes übrig», sagt sie. Versucht habe er es oft. Am Anfang der Quarantäne sei insbesondere nachts die Hand oft auf Melinas Oberschenkeln hinaufgewandert. Doch sie hat ihn immer wieder abgewimmelt. Ihre Beweggründe verstehe er nicht, sagt die 29-Jährige. Trotz der Sexflaute ist sie sicher, dass sie nach dem Lockdown wieder in ihr gewohntes Sexleben zurückfinden wird.

Sex ist derzeit nicht möglich. Irgendwie doch, sagt Glisoni. «Man kann natürlich auf eine andere Art von Sex zurückgreifen.» Telefonsex, Sexting und Selbstbefriedigung seien grosse Themen in Zeiten des Coronavirus. Auch Nora und ihr Partner haben alles probiert, um sich nahe sein zu können. «Wenn es nicht körperlich geht, dann halt so», sagt sie. Am Anfang sei es befremdlich gewesen, sich gewisse Sachen per Telefon zu sagen, doch jetzt empfinde sie es sogar als «sehr heiss». «Es ist sicher etwas, was wir auch nach der Quarantäne machen werden», sagt sie.

Etwas neu zu entdecken, sei in der momentanen Lage typisch, sind sich beide Paartherapeutinnen sicher. Wichtig ist es, mit dem Partner zu reden, auf einer Wellenlänge zu sein und sich zu verwöhnen. «Egal wie», sagt Glisoni. Sei es durch wohlwollende Gespräche, Berührungen oder Zärtlichkeiten. «Wichtig ist es, auf den Partner einzugehen.» Stichwort: Mindful Sex, was so viel heisst wie durch Achtsamkeit zu mehr Genuss beim Sex zu kommen. «Das liegt momentan im Trend, ist aber nicht jedermanns Sache», sagt Paartherapeutin Willi. Man müsse sich in der Partnerschaft bewusst werden, wie man zur Lust kommt und welche Fantasien man hat. Achtsamer Sex sei aber kein Muss, sagt die Zürcherin, denn: