Mehh ageeh! Warum Schaukeln nicht nur Kinder glücklich macht

Am Anfang ist es anstrengend, die Schwerkraft zieht nach unten, die Beine zappeln in der Luft, der Oberkörper wippt hin und her. Doch dann plötzlich bekommt die Sache Schwung, mit jedem Mal Hin und Her geht es höher und leichter. Die Haare beginnen zu flattern, die Zehenspitzen fliegen und dann ist er da, dieser kurze Moment der Schwerelosigkeit. Die Schaukel bleibt an ihrem höchsten Punkt einen kurzen Moment stehen, im Bauch kribbelt es, die Glückshormone fluten den ganzen Körper... und Klick, das perfekte Foto ist im Kasten, die nächste Dame wartet schon im luftig-bunten Kleidchen auf ihren Einsatz.