Beim Kauf von Spezialitätensalz sollten wir allerdings nicht nur auf das Bio-Prädikat achten, sondern auch ökologische Fragen in Betracht ziehen. Beispiel Himalajasalz: Hochstrasser sagt, dass es sich nicht lohne, dieses vergleichsweise sehr teure Steinsalz zu kaufen. «Es besteht zu 97 Prozent aus Natriumchlorid, also Kochsalz. Nennenswert ist höchstens sein Gehalt an Eisen, das für die rötliche Färbung verantwortlich ist. Jod enthält es leider nicht.»

Zudem stamme ein Grossteil nicht mal aus dem Himalaja, sondern aus Pakistan. Daraus schliesst eine Kollegin Hochstrassers, die Berner Ernährungsberaterin Anita Gröli: «Wenn Himalajasalz schon nicht gesünder ist als unser Salz und ein nennenswerter Nutzen fehlt, ist es ökologisch höchst fraglich, ein Salz kilometerweit in die Schweiz zu importieren.» Grölis Tipp: «Lieber Schweizer Kochsalz mit Kräutern oder getrockneten Blüten aromatisieren, so erhält man auch eine feine Note.»

Wer es exklusiver und ansehnlicher mag, nimmt anstatt des Kochsalzes Schweizer Bergsalz, das «Sel des Alpes» aus der Saline de Bex. Wie das Himalajasalz ist es 250 Millionen Jahre alt; es wird von Hand gewonnen und über Lärchenholz getrocknet. Die Konsistenz erinnert an Fleur de Sel. Doch beim «Sel des Alpes» kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es frei von Schadstoffen ist, entstammt es doch unserem Urmeer und war Millionen von Jahren im Felsen eingeschlossen. Am Ende ist in jedem Salz Meer drin.