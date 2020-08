Maskenpflicht in den Läden – und was ist mit der Gefahrenzone Grossraumbüro?

Maskenpflicht in Läden ist das eine, doch was ist mit dem Büro, der Werkstatt? Dort wo Menschen stundenlang und meist in geschlossenen Räumen zusammenarbeiten? Ideale Bedingungen für Covid-19, denn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion steigt, je länger sich Menschen in einem geschlossenen Raum die gleiche Luft teilen und dabei auch noch sprechen. Für die Basler Epidemiologin Emma Hodcroft ist die Sache denn auch klar: «Homeoffice müsste wieder propagiert werden», sagte sie in der «Schweiz am Wochenende».

Das berühmteste Beispiel dafür, wie schnell sich das Virus in Büros ausbreiten kann, stammt aus einem Callcenter in Südkorea. Eine einzige Person infizierte innert einer Woche 94 weitere Mitarbeiter. Dieser Ausbruch macht deutlich, wie schnell sich das Virus in überfüllten Büroräumlichkeiten ausbreitet, in welchen viel und andauernd gesprochen wird. Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Aargau schrieb schon Ende Mai: «Als mögliche Infektionsorte wurden im Wesentlichen der Arbeitsplatz und die Familie angegeben.» Doch von einer Homeoffice-Empfehlung sehen die Kantone weiterhin ab. Einzig im Thurgau gilt die Weisung, dass man ab 20 täglichen Ansteckungen im Mittel eine Homeoffice Empfehlungen aussprechen will.