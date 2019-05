«Mich stört es nicht, wenn ich stinke», sagt Peter Aschmann schmunzelnd. Ja, sie stinkt, ist würzig, gesund – die Kulturpflanze Knoblauch. Und vielleicht stimmt es ja, dass sie mit ihrem intensiven Geschmack so manche Geister und Vampire vertreibt. Tatsache ist, dass der Chnobli immer mehr Freunde findet – vor allem unter den Landwirten in der Schweiz. Wurde vor Jahrzehnten noch kaum Knoblauch angepflanzt, liegt der Anbau derzeit bei 50 Hektaren. Nicht viel im Vergleich zu den rund 600 Hektaren Anbaufläche für Zwiebeln in der Schweiz, aber ein Knobli ist ja auch viel kraftvoller.

Peter Aschmann aus dem thurgauischen Illhart war einer der Ersten, die vor rund fünf Jahren mit dem Anbau der würzigen Zehen begannen. Inzwischen wachsen sie auf 4 Hektaren. Der Inhaber eines Bio-Gemüsebetriebs mit – je nach Saison – 25 bis 50 Mitarbeitenden versucht neben Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln und Karotten gerne mal Neues. «Es war mir unverständlich, weshalb in der Schweiz nicht auch Knoblauch angebaut werden sollte. Vom Klima her sind unsere Breitengrade nicht so prädestiniert, aber die Pflanze ist ziemlich anspruchslos.»

Wir fahren von Wigoltingen nach Engwilen, wo eines von Aschmanns Knoblauchfeldern liegt. Es regnet in Strömen. Der Landwirt ist in diesem Stadium des Wachstums froh um den Segen von oben. «Es war zu lange trocken, nun bekommen die Pflanzen nochmals Schub, bevor man sie ernten kann», freut er sich. Die frühe Sorte Auxito ist weit gediehen und wird in den nächsten Wochen erntereif, die späteren erst ab August. Peter Aschmann hebt ein paar Pflanzen aus und hält sie der Journalistin unter die Nase. «Noch brauchen sie einen Moment, aber sie riechen jetzt schon wunderbar.» Er beliefert die Grossverteiler und die Bio-Produzentenorganisation Terraviva.

Viel Handarbeit nötig

Wieso der Knoblauch ein Exot in der Branche blieb, hat nicht nur mit den tiefen Preisen der Ware zu tun – sie stammt vorab aus Spanien und Frankreich, teilweise aus China, und macht den Grossteil auf dem Schweizer Markt aus: 3995 Tonnen werden importiert. Lediglich 56 Tonnen stammen von hier. Ein weiterer Grund: Die Arbeit nach der Ernte ist intensiv. «Das Putzen wird ausschliesslich von Hand ausgeführt», sagt Aschmann. «Bei trockenem Wetter mit wenig Erde an den Knollen geht es entschieden schneller.» Auch die Lagerung verlangt ein fachmännisches Know-how. Peter Aschmann hat auf seinem Betrieb in Illhart im letzten Jahr eine Trocknungsanlage gebaut.

So nebenher baut man also keinen Knoblauch an. Das spürt, wer sich damit im eigenen Garten versucht. Es gilt, die Fruchtfolge zu beachten und die Nachbarn richtig zu wählen. Erdbeere, Gurke oder Tomate mag er, Erbse, Kohl und Bohne sollte man im gleichen Beet vermeiden. Immerhin sollen die Zehen Mäuse fernhalten.

Nun steht dem Genuss des Knoblauchs nichts mehr im Weg. Schliesslich geniesst er nicht nur in der Mittelmeerküche einen hohen Stellenwert. Er wirkt geschmacksverstärkend, weshalb er Braten-, Schmor- und Fischgerichten zugefügt wird. Dazu ist das Lauchgewächs mit botanischem Namen Allium sativum gesund. Er soll den Blutdruck senken und positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel haben, antibakteriell und sogar aphrodisierend wirken. Im Talmud wird sein stetiger Genuss gar empfohlen, er sättige den Körper und gebe dem Geist Klarheit.

Schälen ohne anfassen

Wer will sich bei so vielen Pluspunkten noch am – zugegeben – strengen Geschmack stören? Wer keine duftenden Finger nach dem Knoblauchschälen mag, kann es à la Todd Coleman versuchen. Der Food-Editor des amerikanischen Fachmagazins «Saveur» zeigt auf Youtube, wie man in weniger als 10 Sekunden die Zehen ganz ohne Berührung schält («How to peel a head of garlic in less than 10 seconds»).