Suche nach Sonne

Es gibt ausgesprochene Sonnenan­beter unter den Pflanzen, welche an heissen Standorten zur Hochform aufwachsen. Sie gedeihen umso bes­ser, je wärmer ihr Zuhause ist – am liebsten lehnen sie sich an Südwän­de oder liegen auf grösseren Steinen, welche die Wärme bis tief in die Nacht hinein speichern. Einige der aroma­tischsten Kräuter tanken sich voll mit dieser Sonnenwärme und so können wir Rosmarin, Thymian und Salbei in Hülle und Fülle ernten. Sie lieben die sonnendurchflutete Gartenecke und durchlässige Böden, dieser Standort findet sich entlang des Hauses an der Süd- oder Westseite. Oft ist der Rosmarin nur an diesen geschütz­ten Lagen fähig, manchen Winter zu überstehen und immer buschiger zu werden. Auch einige einheimische Wildkräuter entwickeln in dieser Glut­hitze ihr Aroma: die Pfingstnelke mit ihren essbaren Blüten, welche unver­gleichlich süss nach tiefdunkler Vanil­le duften, oder die kleine Tripmadam (Sedum reflexum) mit ihren saftigen Triebspitzen, welche dem Salat eine exquisite Frische verleihen. Für her­ben Blattduft sorgt der im Wallis hei­mische Ysop, seine tiefblauen Blüten sind ein wahrer Wildbienenmagnet. Ihr Liebe zur Sonne bereits im Namen tragen Sonnenblume, Sonnenflügel und Sonnenbraut.

Unsichtbares Farbspektakel

Das Sonnenlicht strahlt im Bereich des sichtbaren Lichtes am stärks­ten, doch es gibt auch Strahlen, wel­che wir nicht sehen, dazu gehören die ultraviolette und die infrarote Strahlung. Viele Blüten locken Wild­bienen an, indem sie ultraviolettes Licht reflektieren. Im vielen Grün der Blätter und Gräser leuchten sol­che Blüten heraus und die Wildbie­nen vermögen sie spielend zu fin­den. Die ultraviolette Strahlung ist für unsere Augen nicht erfassbar, doch mit einem Trick lässt sie sich erfahrbar machen: Die Blütenblätter enthalten Stoffe, welche durch das ultraviolette Licht angeregt werden und dann selber zu leuchten (fluo­reszieren) beginnen. Mithilfe einer speziellen UV-Taschenlampe lässt sich der Lichtzauber des eigenen Gartens entdecken: Nieswurz, Blau­sternchen, Mohn oder Sonnenbraut (Abbildung) fluoreszieren im Licht der UV-Taschenlampe. Am besten, man geht auf einen Streifzug durch den Garten und schneidet verschie­denste Blüten ab, stellt sie ein, ver­dunkelt das Zimmer und strahlt sie mit der UV-Taschenlampe an.