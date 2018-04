Kurzeinsätze statt Plackerei

Natürlich hat der Gartenexperte, der während 36 Jahren Geschäftsführer des Naturheilprodukte-Unternehmens A. Vogel in Teufen AR war und dort mithilfe seiner Frau Frances und seinen drei Töchtern den Schau-Kräutergarten hegte, ein paar Tricks auf Lager, wie man zum entspannten Gärtnern findet. Proaktiv ist ein Stichwort, das im Gespräch mit Remo Vetter immer wieder fällt. «Ich warte nicht, bis die Beete mit Unkraut übersät sind, sondern handle vorher.» Auf seinen täglichen Rundgängen durch den Garten beobachtet er die Pflanzen ganz genau und kann so frühzeitig eingreifen, wenn dies nötig ist. Zum Beispiel mit seiner Pendelhacke. Auf dieses Garteninstrument schwört er. «Ich lockere damit regelmässig den Boden. Dadurch gebe ich dem Unkraut gar keine Chance zu keimen.» Und vor allem ist es lustvoller, in Kurzeinsätzen durch den Garten zu gehen, als stundenlang hacken und graben zu müssen.