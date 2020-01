Kroatiens Hauptstadt feiert: Zagreb präsentiert sich in festlichen roten Krawatten

Die Stadt hat sich herausgeputzt. Alle Statuen Zagrebs tragen derzeit eine rote Krawatte. Es ist das Symbol, das für Kroatien steht wie kein zweites. Der Legende nach entdeckte König Louis Quatorze anlässlich einer Truppenparade im 17. Jahrhundert bei einem kroatischen Regiment die auffällig gebundenen Halstücher. Der Sonnenkönig führte das elegante Kleidungsstück sogleich im französischen Adel ein.

Das Wort Krawatte geht auf die französische Bezeichnung «à la cravate» – nach kroatischer Art – zurück. Mit den roten Krawatten an den Statuen feiert das Land und seine Hauptstadt Zagreb die Übernahme des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union Anfang Jahr. Darauf ist die noch junge Nation stolz. Erst seit 2013 ist das Land Mitglied der EU.

Mit der Standseilbahn in die Oberstadt

So trägt auch die berühmteste Statue der Stadt, jene von Ban Josip Jelačić auf dem gleichnamigen Platz im Zentrum, das rote Halstuch. Wenn sich die Einheimischen hier verabreden, so tun sie dies immer unter dem Schweif des Pferdes, auf dem der kroatische Feldherr des 19. Jahrhunderts reitet. Der Platz besteht seit dem 17. Jahrhundert. Verschiedene Architekturstile erinnern hier an die Geschichte unter Österreich-­Ungarn: Bauwerke aus Klassizismus, Wiener Sezession, aber auch aus der Moderne. Er ist der Ausgangspunkt für eine Stadttour durch den Stadtkern der Balkanmetropole.