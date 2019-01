Das war’s. So gut esse ich nie mehr. Der Körper fühlt sich berauscht an. Berauscht von Aromen, Düften und Farben von fast 20 verschiedenen Speisen. Etwa rosa schimmernde, süss-saure Lotuswurzeln, frittierte Ginsengwurzeln mit einem erdig-samtenen Geschmack oder pikant gewürzte Shiitakepilze, die stundenlang im Gersten-Sirup schmorten. Zubereitet hat sie eine Frau, die von sich selbst sagt, sie sei keine Köchin. Denn Jeong Kwan ist Nonne. Seit sie 17 Jahre alt ist, lebt sie in Südkorea in einem Kloster und widmet sich der buddhistischen Tempelküche.

In ihrer Heimat sorgt ihr Talent schon länger für Aufsehen. Netflix katapultierte Kwan dann vor zwei Jahren ins internationale Rampenlicht. Für die Doku-Serie «Chefs Table» hatte sich ein Kamerateam an ihre Fersen geheftet. Der Film zeigte die 62-Jährige in ihrem märchenhaft verwilderten Garten, im Tempel oder im Gassengewirr von Seoul. Stets entschleunigt und achtsam. Seither liegen Gourmets und Foodies der kahlköpfigen Frau zu Füssen. Und rund um den Globus laden Kult-Köche sie ein, damit sie in ihren Restaurants kocht. Denn wo die buddhistische Nonne hinkommt, feiern sie die Leute. In New York ebenso wie in Tokio oder Kopenhagen. Und nun auch in der Schweiz.

Deshalb ist am letzten Montag Sternekoch Michael Baader in eine für ihn ungewohnte Rolle geschlüpft. Er ist Zuschauer in seiner eigenen Küche im Basler Restaurant Teufelhof. Viele der Zutaten, die um ihn herum ausgepackt werden, kennt selbst der langjährige Küchenchef nicht. Jeong Kwan hat sie aus Südkorea mitgebracht. Darunter sind Wurzeln, deren Namen keine deutsche Übersetzung kennen, und viele selbst hergestellte Gewürze.

Etwa Sojasaucen, die in grossen Krügen jahrelang ihren Geschmack entfalteten. Den Zutaten Zeit lassen – das ist ein Merkmal von Kwans Küche. «Unsere Lebensmittel sind eine Gabe der Natur. Ihre Aromen hängen von den Jahreszeiten ab. Man muss wissen, wann sie gewachsen sind, um sie richtig zuzubereiten», sagt die ordinierte Nonne.

Vegan als Tradition

Unter Lebensmittel versteht sie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide. Denn die Tempelküche kennt weder Milchprodukte noch Fleisch oder Fisch, sie ist strikt vegan. Auch wenn in ihren Anfängen vor 1700 Jahren sie wohl niemand als vegan bezeichnet hätte. Diese Tradition geht auf das buddhistische Tötungsverbot und das Streben nach Spiritualität zurück. Ihr Credo – saisonal, regional, vegan – entspricht auch dem hiesigen Zeitgeist.

Gemüse spielt somit eine zentrale Rolle. Damit Nonnen und Mönche im Winter nicht darauf verzichten mussten, haben sie gelernt, die Vitamine auf natürlichem Weg zu konservieren. Sie fermentieren Gemüse. Die Tradition hat Bestand; die Tempelküche kommt bis heute ohne künstliche Zusätze aus. Auch Jeong Kwan serviert fermentierten Chinakohl in der Schweiz. Sie hat ihn vor einem Jahr in Salz und Chili eingelegt.

Weisskimchi mit Nashi (Apfelbirne)