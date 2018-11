Doch neben Keramik gibt es ein weiteres Material, das eine uralte Tradition hat: Speckstein, auch Seifen- oder Topfstein, Ofen- oder Tavetscherstein, Comer-, Giltstein oder Lavez genannt. In Norditalien (Veltlin, Aostatal), im Tessin (Maggiatal) sowie in Graubünden (Bergell) werden Specksteintöpfe schon seit 500 Jahren genutzt. In dieser damals sehr armen Gegend gab es kaum Metalltöpfe. Zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert lebten zahlreiche Familien von der Produktion traditioneller Steintöpfe, sogenannter „laveggi“. Dabei macht Speckstein weniger als ein Prozent des an der Oberfläche liegenden Festgesteins der Alpen aus, ist also ein recht rarer Rohstoff.

In den oberen Tälern des Maggiatals kam der Specksteinkunst eine derart grosse historische Bedeutung zu, dass die Terminologie und Symbolik im Zusammenhang mit diesem Gestein sogar die Ortsnamen und Wappen beeinflusst hat. Der Name Valle Lavizzara zum Beispiel kann eindeutig von lavezzo oder laveggio abgeleitet werden. In der Tat trug das frühere Wappen von Lavizzara das Symbol eines Specksteintopfes.