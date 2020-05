Klinische Studie bereits bewilligt: Diabetikern soll ein Miniorgan ins Auge gesetzt werden

Sich nach jeder guten Mahlzeit selbst mit einer Nadel stechen müssen, um nicht ohnmächtig zu werden? Klingt schrecklich, ist aber der Alltag vieler Diabetes-Typ-1-Patienten. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert nicht genügend Insulin und kann deshalb den nach dem Essen erhöhten Blutzuckerspiegel nicht senken. Betroffene leiden an Müdigkeit und übermässigen Durst, manche fallen nach wenigen Stunden sogar ins Koma.

Die Symptome lassen sich mit künstlichem Insulin behandeln, das Hormon muss aber mehrmals täglich zwingend mit einer Spritze verabreicht werden. Forscher versuchen darum schon seit langem, Diabetikern insulinproduzierende Zellen aus der Bauchspeicheldrüse von Toten zu implantieren. In der Regel werden die Spenderzellen in die Leber gespritzt, weil sie dort am besten überleben und ausreichend mit den Blutgefässen Kontakt haben. Doch nach etwa einem Jahr werden die fremden Zellen vom Immun­system der meisten Patienten angegriffen, und die Zuckerkranken müssen wieder täglich zur Spritze greifen.

Zellen überleben langfristig im Auge

Amerikanische Wissenschafter fanden nun einen Trick, mit dem sie das Abgestossungsproblem lösen könnten. Sie haben in Tierversuchen entdeckt, dass Immunzellen in den vorderen Augenkammern wenig aktiv sind. Wenn die insulinproduzierenden Zellen ins Auge statt in die Leber injiziert würden, sollten sie langfristig überleben können.