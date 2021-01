Vor knapp zwei Jahren hing der Haussegen in der Volksschulgemeinde Wigoltingen ziemlich schräg. Ende April 2019 kündeten sieben von zwölf Lehrpersonen aus der Oberstufe. Unstimmigkeiten mit der Behörde und den Schulleitern waren die Gründe. Die Kündigungswelle rief auch besorgte Eltern auf den Plan, die mit Kritik an der Behörde nicht zurückhielten. Eine Gruppe aus dem Dorf vereinte sich zur IG Wigoltingen, deren Sprecher, Michael Schätzle, des Öfteren die Vorgehensweise der Behörde und der Schulleiter kritisierte.

Nun stehen diesen Frühling Gesamterneuerungswahlen in der Volksschulgemeinde an. Wie Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen auf Anfrage bestätigt, lief die Frist für die Kandidatensuche am Montag ab. Für die Ämter zur Verfügung gestellt haben sich gemäss Wasserfallen ausschliesslich die Bisherigen.

Um die Kritiker wurde es ruhig

Von der IG Wigoltingen und auch von sonstigen Kritikern tat sich niemand hervor. Michael Schätzle erklärt, warum: «Viele Eltern, die sehr kritisch waren, wollen mit der Schule nichts mehr zu tun haben. Ihre Kinder sind schon aus der Schule oder haben nur noch ein halbes Jahr vor sich.» Ihm gehe es ähnlich. Es gab wohl einige Personen, die eine Kandidatur in Betracht zogen, letztlich sei nun aber nichts daraus geworden.

Für ihn selbst sei es keine Option, da er es für nicht sinnvoll erachtet, wenn der grösste Kritiker sich zur Wahl stellt. «Ich denke, ich habe vielmehr den Weg geebnet für andere Personen, sich zur Wahl zu stellen», sagt Schätzle. Weiter hat auch die Pandemiesituation dazu geführt, dass es um die IG Wigoltingen ruhig wurde. Die Zusammenkünfte seien wegen Corona ausgefallen und zudem «war es einfach wichtiger, dass die Behörde für die Schüler und Lehrer da sein konnte.»

Die Behörde sei nun selbstkritischer