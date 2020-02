Kein Wetter hält sie ab

Über einer dicken Fettschicht tragen sie ihr Gefieder, das mit einem Gemisch aus Öl und Wachs aus der Zirbeldrüse wasserabweisend gemacht wird. Sie sind zwar flugunfähig, können aber ihre Flügel unter Wasser wie Flossen gebrauchen und schwimmen so wendig, dass man meinen könnte, sie fliegen. Sie brüten an Land, wobei sie kein Nest bauen, sondern ein einzelnes Ei auf ihren Füssen balancieren und mit dem warmen Daunengefieder warmhalten.

Abwechselnd schauen die beiden Eltern zum Ei oder schwimmen zur Futtersuche hinaus auf’s weite Meer. Sobald das Küken geschlüpft ist, braucht es Futter, viel Futter. Bis zu zwei Jahre dauert es, bis es gross genug ist, um sich selbst zu ernähren. In dieser Zeit müssen sogar beide Elternteile bei jedem Wetter nach Futter suchen und lassen das Junge in der Kolonie zurück. Ich bin in Südgeorgien, in der St. Andrews Bay, als uns plötzlich ein heftiger Schneesturm überrascht. Unter schwierigen Umständen gelingt mir dieses Bild einer Pinguin-Parade auf dem Weg zur Futtersuche.

Der wilde Hahn wird etwa 50 bis 75 Zentimeter gross und hat ein farbenprächtiges Kleid. Man nimmt an, dass die ersten domestizierten Hühner ca. 2000 v. Chr. über die Seidenstrasse in den Westen gebracht wurden. Über den Orient und Ägypten gelangten sie schliesslich nach Europa. Eine weite Verbreitung erfolgte aber erst durch die Römer, die das Haushuhn als Eier- und Fleischlieferanten züchteten. Seit dem Morgengrauen bin ich mit meinem lokalen Guide im Bandhavgarh-Nationalpark in Indien unterwegs. Wir sind eigentlich auf der Suche nach Königstigern und halten immer wieder an, um nach Warnrufen der anderen Tiere zu lauschen, die sich untereinander vor dem gefährlichen Jäger warnen.

Der Rote Dschungelhahn Südostasiens, der Bankiva, gilt als Urvater aller Hühner. Mit etwas Glück kann man diesen scheuen Vogel in den Wäldern dieser Region finden. Wie alle Hühner bevorzugen sie dichtes Unterholz, in dem sie sich vor Raubvögeln verstecken können, und verlassen den schützenden Wald nur zum Fressen.

Wer kennt sie nicht: Die Bilder von riesigen Bisonherden in den weiten Prärien von Nordamerika – Lebensgrundlage der Indianer. Die Geschichten von Winnetou und Old Shatterhand; die Heldentaten von Buffalo Bill, dem Büffeljäger. Diese Büffeljäger haben das grösste Landsäugetier des amerikanischen Kontinents, das einst dreissig Millionen Exemplare zählte, beinahe ausgerottet. Als die Nachfrage nach Leder im 19. Jahrhundert anstieg, wurde die Jagd kommerzialisiert und ihr Bestand zunehmend gefährdet.

Einer der schönsten aller Frösche ist wohl der Rotaugenlaubfrosch, der im Regenwald von Mittelamerika lebt. Wissenschaftlich heisst er «Leuchtend schöne Baumnymphe» und wie die Nymphen in der griechischen Mythologie lebt auch er in den Baumwipfeln und steigt nur in der Nacht herab, um nach Futter zu suchen oder sich der Fortpflanzung zu widmen. Tagsüber klebt er an der Unterseite von Blättern, gut getarnt vor hungrigen Vögeln. Die farbigen Beine eng an den Körper geschlungen, die leuchtend roten Augen geschlossen, schmiegt er sich nahe an die Blätter und ist, nur noch ein grünes Häufchen, kaum zu erkennen. Doch in der Nacht ist der 5 bis 7 Zentimeter grosse Frosch unterwegs und kann sich mit seinen Greifhänden auch auf dünnsten Halmen fortbewegen.

Männliche Nachkommen dürfen nur bis zur Geschlechtsreife in der Gruppe bleiben und werden dann ausgestossen. Sie streifen nachher als Einzelgänger umher oder scharen sich in Junggesellengruppen zusammen. Wenn sie ein Rudel erobern wollen, müssen sie die Anführer, in einem meist blutigen Kampf, vertreiben.

Es ist kein gewöhnlicher Vollmond, sondern ein «blauer Mond». Das hat nichts mit seiner Farbe zu tun, sondern mit dem seltenen Ereignis, dass es in diesem Monat der zweite Vollmond ist. Normal sind Papageien um diese Zeit ruhig und melden sich erst wieder in den frühen Morgenstunden. Dieses Paar ist trotzdem im hellen Licht des Vollmonds unterwegs und hält einen kleinen, dennoch lauten Schwatz.

In der Umgebung der Fazenda Barranco Alto im Pantanal in Brasilien gibt es aber noch eine grosse Population dieser prächtigen Tiere, da die Acuripalme im Umfeld der Lodge weit verbreitet ist. Die Nüsse dieser Palme sind die Hauptnahrung dieser prächtigen Vögel. Ich bin mit Lucas unterwegs, um im Lichte des Vollmonds nach nachtaktiven Tieren zu suchen.

In der Nähe der Hütte hat der Guide Reste von Lachsen ausgelegt, um die Bären anzulocken. Nach stundenlangem Warten trottet plötzlich ein mächtiges, vollgefressenes Männchen an der Hütte vorbei. Schon bald braucht er seinen Speck, denn der Schnee ist nicht mehr weit, und er wird seinen Winterschlaf halten.

Die Braunbären haben einen ausgeprägten Geruchssinn und können uns schon von weitem riechen. Sie sind sehr scheu und gehen Begegnungen mit Menschen aus dem Weg. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Hütte aufsuche. Sie dient als Versteck, um Bären beobachten und fotografieren zu können. Neben einem kleinen Loch, in dem das Objektiv der Kamera platziert wird, gibt es ein Fenster mit einem halbdurchlässigen Glas. So kann ich aus dem Dunklen zwar hinausschauen, aber von aussen sieht man nicht hinein.

Eine Grosszahl der Menschen hat eine Abneigung gegenüber Schlangen, wobei umstritten ist, ob diese angeboren oder erlernt ist. Mich faszinieren sie. Ich bin in Costa Rica im Regenwald des Tieflandes auf der Suche nach Rotaugenlaubfröschen. Die niedlichen Tiere sind nachtaktiv und schlafen tagsüber an der Unterseite von Blättern. Mit ihren Saugnäpfen an den Füssen können sie sich dort anheften und sind so vor den Blicken hungriger Vögel geschützt.

In der Nahrungskette der Natur gibt es ein stetes Fressen und Gefressenwerden. Ein intaktes Ökosystem braucht dabei ein bestimmtes Verhältnis zwischen Jägern und Gejagten. Der Mensch als Beobachter empfindet aber nicht für alle Räuber die gleichen Sympathien. Wenn ein Frosch eine Mücke frisst, ist das völlig in Ordnung. Wenn aber eine Schlange den mückenfressenden Frosch verschlingt, ist das für viele abstossend.

Dieser private Park in der Nähe des Sand-Rivers ist ein idealer Ort, um Löwen und Leoparden zu fotografieren. Es ist afrikanischer Winter und eine Kaltfront hat zudem antarktische Luft in das Gebiet gebracht. Bei der Morgensafari ist es gegen null Grad – auf dem offenen Jeep ist das unangenehm kalt, da nützen auch die bereitgestellten Wolldecken nicht viel. Das Wasser des Flusses ist aber immer noch warm, und so hat sich dichter Nebel über das Gebiet gelegt. Es ist ruhig im Park, fast mystisch erscheinen die bizarren Äste des kleinen Waldes. Als eine Giraffe gespenstisch aus dem Nebel auftaucht, ist das Bild perfekt.

Von der Sahara-Wüste im Norden über Zentralafrika bis zum südlichsten Punkt in Südafrika erstrecken sich fast 8000 Kilometer. Und ganz im Süden kann es schon mal kalt werden, denn der Südpol, der kälteste Ort der Erde, ist nicht mehr so weit weg. Ich bin im Mala-Mala Game Reserve in Südafrika.

Eulen lösen bei vielen Menschen eine grosse Faszination aus, so auch bei mir. Anders als bei den meisten Vögeln sind ihre Augen nach vorne gerichtet und geben ihnen deshalb ein menschenähnliches Gesicht. Ich bin in Finnland, mit dem Ziel, den Bartkauz zu fotografieren. Ausgewachsen werden diese Eulen bis zu 67 Zentimeter lang und leben am Rand von borealen Nadel- und Mischwäldern der nördlichen Halbkugel. Nach langer Suche finde ich mit meinem Guide Jari zwei Jungvögel am Waldrand.

Braunbären verwenden etwa 16 Stunden des Tages für die Futtersuche. Sie sind Allesfresser, und neben Fleisch und Fisch fressen sie auch gerne Blätter, Wurzeln, Pilze, Nüsse, Früchte, Beeren und als ganz besonderen Leckerbissen Honig. Sie streifen allein in den weiten Wäldern umher, nur in der Paarungszeit suchen sie die Nähe zum anderen Geschlecht. Nach der Paarung ist das befruchtete Ei in einer Keimruhe und nistet sich erst im Herbst in der Gebärmutter ein; dies aber nur, wenn die Bärin genügend Fettreserven hat. So ist sichergestellt, dass sie ausreichend Milch für die Jungen hat, die während der Winterruhe geboren werden. Sie kommen in der Höhle nackt und blind zur Welt. An diesem Ort sind sie geschützt und haben etwa drei bis vier Monate Zeit, um genügend gross und stark zu werden.

Dieses Paar kann ich aus einer Beobachtungshütte in den Wäldern von Finnland fotografieren. Sie ziehen schon eine Weile miteinander umher und kommen immer wieder in die Nähe der Hütte. Das Weibchen scheint nicht besonders interessiert zu sein und kratzt seinen Rücken an einem Baum, während das Männchen seine Aufmerksamkeit offensichtlich dem kleinen Unterschied widmet.