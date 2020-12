Kanton bewilligt Strassenverengung und merkt Jahre später, dass sie rechtswidrig sind

Die Gemeinde Bussnang hat derzeit grad ein bisschen ein «Gstrütt» mit dem Departement für Bau und Umwelt (DBU). Gleich in zwei Fällen hat das DBU Signalisationen in Bussnang beanstandet (siehe Kasten), obschon sie bei der Baubewilligung über den Tisch eben dieses Amtes gelaufen sind.

«Ich will bestimmt keinen Streit mit dem Kanton, aber wir mussten uns einfach wehren», sagt Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang. Konkret handelt es sich im einen Fall um zwei Massnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion an der Verbindungsstrasse zwischen Bussnang und Amlikon. Im Bereich des Einlenkers Waldhof wurde bei der Sanierung 2013 das Anliegen für eine Strassenverengung von direkt betroffenen Anwohnern berücksichtigt und auch gebaut. «Das Projekt wurde öffentlich aufgelegt und auch den kantonalen Amtsstellen zur Stellungnahme eingereicht», sagt Zbinden.

Post mit ärgerlichem Inhalt

Sechs Jahre lang ging das gut. Bis am 14. Januar 2019 dann Post vom DBU ins Gemeindehaus flatterte, mit der Aufforderung, die Massnahmen beim Einlenker Waldhof zurückzubauen. Ebenfalls beanstandet wurde die Signalisation für Tempo 60. «Das DBU forderte die Gemeinde auf, die widerrechtliche Signalisation bis Ende Januar 2019 zu entfernen», erzählt der Gemeindepräsident, «das hat uns schon geärgert.»

Das wollte der Gemeinderat so nicht auf sich sitzen lassen und teilte dem DBU mit, dass er an der Signalisation festhalten will, da die ausgeführten Massnahmen der Verkehrssicherheit dienen. «Daraufhin wurde ein Gutachten erstellt und das sah nicht gut aus für uns.» Die gesetzlichen Normen sprachen gegen die gebauten Massnahmen.