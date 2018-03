Rimann ist sein einziger Abnehmer. Die Beziehung zum Kakaobauern seines Vertrauens ist ihm wichtig, weshalb er Merry letzten Frühling besuchte. Durch den engen Kontakt kann er sich vergewissern, dass der Kakao seine Qualität hält. Dass das Aroma nicht schlechter wird.

Das Aroma spielt in Edelkakao, der sich grob in Criollo, Trinitario und Nacional unterteilen lässt, eine wichtige Rolle. Er soll, im Unterschied zum Konsumkakao Forastero, der 95 Prozent des Weltmarktes ausmacht, nicht nur schokoladig schmecken. Rimann beschreibt Merrys Trinitario als fruchtig mit Noten von Lakritze und roten Früchten.

"Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli"

Nach einer wochenlangen Reise – per Schiff nach Basel mit Zwischenstopp in Amsterdam, im LKW nach Wettingen – trifft der Kakao bei Rimann ein. Seine 60-Kilo-Jutesäcke sind kein Vergleich zu den Big Bags, die Frey sich liefern lässt und die eine Tonne Kakao enthalten. Nun geht es an die Arbeit. Rimann krempelt die Ärmel seines T-Shirts hoch, auf dem hinten steht: «Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli.» Rösten, schälen, vermahlen, conchieren: Während vier Tagen entsteht nun Schokoladenmasse aus Kakao, Kakaobutter, Zucker und Tahiti-Vanille. Die Liebe zur Schokolade geht dem 37-Jährigen durchs Ohr: Im linken Läppchen steckt die Miniatur einer Kakaofrucht.

Die Kakaomasse giesst er danach zu Osterhasen. 25 verschiedene Hasen macht er und bricht dabei mit den gängigen Modekonventionen: Grosse Ohren und ein niedliches Püppchengesicht hat keiner. Gemäss Frey sind grosse Ohren bei den Konsumenten besonders beliebt. Rimann sagt: «Das ist nicht mein Stil.» Seine Hasen sind dem lebenden Tier nachempfunden, haben eine detaillierte Fellstruktur und sind nicht dickwandig. «Ein Osterhase muss dünn sein, sonst braucht der Verzehr zu viel Energie», sagt Rimann.

Mehrere hundert Bauern

Wenn Patrick Roth, Leiter Einkauf bei Frey, alle Bauern besuchen möchte, von denen er Kakao – zum allergrössten Teil Forastero – bezieht, er wäre eine ganze Weile beschäftigt. Alleine die Kooperative in der Elfenbeinküste, mit der Frey zusammenarbeitet, umfasst mehrere hundert Bauern im Südwesten des Landes. Dazu kommen weitere Bezugsquellen in Ghana und Lateinamerika. Die Zahl kann sich ändern, je nach Ernte. Roth reist ein bis zwei Mal pro Jahr in die Elfenbeinküste. Das Land produziert mit Abstand am meisten Kakao (siehe Grafik). Frey nimmt den Bauern den Kakao direkt ab, kauft aber – anders als Rimann – an der Börse. Am Terminmarkt in London wird der Grossteil allen Kakaos gehandelt. 27 Mal pro Minute bewegt sich der Preis.