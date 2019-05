Nora Scheidegger, Juristin und Expertin für das Schweizer Sexualstrafrecht an der Universität Bern, sieht ein zentrales Problem in der Gesetzgebung. Das hiesige Strafrecht sei heute schlicht unvollständig und müsse grundlegend reformiert werden. Sie fordert ein Modell wie in Schweden. Im Interview spricht sie über rücksichtlose Männer, klare Einwilligung und das Risiko falscher Anschuldigungen.