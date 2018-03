Miki Mistrati kann sich denken, wohin das führt: zu mehr Kinderarbeit. "Bauern werden gezwungen, billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Kinder sind der günstigste Weg", sagt der dänische Filmemacher, der 2010 mit dem Dok-Film "Schmutzige Schokolade" berühmt wurde. Hütz-Adams kennt das Problem. Er erzählt von einer Tagung über die Situation im Kakaosektor im Mai 2017 in der ivorischen Stadt Abidjan: Plötzlich erhob sich eine Frau im Publikum, eine Bäuerin. "Sie war wutenbrannt", erinnert sich Hütz-Adams. "Die Frau sagte: 'Ich kann das Gerede über Kinderarbeit nicht mehr hören. Wenn ich den Kakaopreis anschaue, werde ich nächste Saison keine Chance haben, erwachsene Helfer einzustellen. Ich muss die Kinder aus der Schule nehmen'."

Der Weltmarktpreis nimmt keine Rücksicht auf existenzsichernde Einkommen. Die Bauern sind machtlos: Gerade in den grossen Anbaugebieten in Westafrika sind sie schlecht organisiert. In der Schweiz sorgt der mächtige Bauernverband für das Wohl der Landwirte. In der Elfenbeinküste vermögen Bauern kurz vor der Ernte keine drei Mahlzeiten.

Wie hoch der Preis sein müsste

Wie viel Bauern in Westafrika verdienen müssten, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen, ist derzeit Gegenstand eines Forschungsvorhabens. Hütz-Adams sagt, in Unternehmerkreisen kursiere die Zahl von einem Ab-Hof-Preis von 3000 Dollar. Rechnet man Steuern, Transport- und Lagerkosten dazu, wäre man bei einem Weltmarktpreis von über 4000 Dollar.

Der Kampf gegen Kinderarbeit begann schon vor 17 Jahren. Die grössten Schokoladenproduzenten unterzeichneten 2001 das Harkin-Engel-Protokoll. Sie vereinbarten, gegen die schlimmsten Formen von Kinderarbeit in Ghana und der Elfenbeinküste vorzugehen. 2004 wurde das Abkommen verlängert, weil das Ziel nicht erreicht wurde. 2010 erneut. Darum formulierten sie ein neues Ziel: 70 Prozent weniger Kinderarbeit bis 2020. Und was ist passiert? Vier Jahre später arbeiteten laut einem Bericht der Tulane-Universität über 300'000 Kinder mehr im Kakaoanbau. Um das Ziel zu erreichen, müssten rund 1,5 Millionen Kinder aus der Kinderarbeit geholt werden.

Das Geständnis

Bezieht auch Barry Callebaut Kakao von Plantagen, auf denen es Kinderarbeit gibt? "Ja", gibt Mediensprecher Christiaan Prins zu. In diesem Punkt sei man sehr transparent. Er sagt, in den meisten Fällen hälfen die Kinder ihren Eltern auf den Plantagen. Die Situation habe sich aber gebessert. Er verweist auf den Tulane-Bericht: In der Elfenbeinküste und Ghana gehen mehr Kinder, die Kakao pflücken, zur Schule: 71 respektive 96 Prozent. Als Erfolg wertet er ausserdem, dass die Zahl arbeitender Kinder pro Kakao-Haushalt gesunken ist. Was wie ein Hohn klingt, wenn man bedenkt, dass es in absoluten Zahlen mehr sind.