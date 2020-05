In diesem Dorf bringt Schneemann Olaf mit Prinzessin Elsa den Müll weg

Ein Beitrag geteilt von Jaime (@jimu25702) am Apr 26, 2020 um 1:37 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Mitte März wurde in Spanien der Notstand ausgerufen. Anders als hierzulande, durften die Einwohner ihr Haus nur noch in dringenden Fällen verlassen. Ziemlich öde, muss sich der Spanier Jaime Coronel gedacht haben, denn er hat seinen Alltag etwas aufgelockert und damit vielen Leuten ein Lächeln geschenkt. Wie die spanische Zeitung «El Pais» schreibt, habe er am zweiten Lockdown-Tag seinen Dachboden aufgeräumt und sei dabei auf alte Kostüme gestossen.

Aus Spass habe er sich dann als Schneemann Olaf des Disneyfilms «Frozen» verkleidet und seine Tochter damit angesteckt, die sich als Prinzessin Elsa verkleidet hat. Coronel wollte sich den Spass nicht nehmen lassen, um Punkt 20 Uhr, als jeder auf den Balkon ging, um für das Pflegepersonal zu klatschen, als Schneemann verkleidet, den Müll wegzubringen.