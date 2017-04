Das Gesicht eines Greises, dürre Beinchen, der Körper bedeckt von Pflastern und Schläuchen. Bei Frühgeburten in einem Brutkasten wird auf einen Blick klar: Sie sind eigentlich noch nicht bereit für die Welt ausserhalb des Mutterleibs.

Und doch überleben solche Winzlinge. Sogar Frühstgeburten, die erst 24 Wochen (statt 40) alt sind, haben heute eine reelle Chance (60%), sich ohne bleibende Schäden am Gehirn zu entwickeln. Sie kämpfen sich ins Leben ohne schalldämpfende Gebärmutter, ohne Plazenta, die sie vor Infektionen schützt, ohne den beruhigenden Herzschlag der Mutter.

Die Lungen müssen viel zu früh die Sauerstoffversorgung übernehmen. Die Haut ist sehr dünn, die Venen sind winzig, und doch müssen Infusionen gesteckt werden.

Und wenn die Frühgeburten zu schwach sind, um selber zu atmen, müssen sie künstlich beatmet werden. Doch dieser Druck in ihren Lungen führt oft zu bleibenden Schäden und zu Infektionen.

«Seit Jahrzehnten erwartet»

Nun haben Ärzte am Kinderspital in Philadelphia eine Art künstliche Plazenta entwickelt. Roland Zimmermann, Direktor der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital Zürich, sagt dazu: «Darauf warten wir seit Jahrzehnten.»

Doch bisher scheiterten Forscher mit diesem Vorhaben weltweit. Experimente mit Ziegen-Föten in einem Tank mit Flüssigkeit wurden in den 90er-Jahren wegen Misserfolgen abgebrochen. 2002 kam eine Maus zur Welt, die sich in einer künstlichen Gebärmutter entwickelt hatte, doch sie war missgebildet und starb kurz darauf.

Das Forscherteam in Philadelphia ging hartnäckig Schritt für Schritt vor. Es führte seine Versuche an Lamm-Föten durch. Nach drei Jahren Forschung haben sie nun einen Sack aus speziellem Plastik entwickelt, in dem die Föten liegen.

Die Flüssigkeit im Sack ist zuerst bloss Kochsalzlösung, danach wird sie zu dem, was Fruchtwasser natürlicherweise auch bei Menschen ist: ausgeschiedener Urin des Fötus.