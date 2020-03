In Berlin soll eine Weltpremiere gebaut werden: ein Gotteshaus für alle

Am 14. April 2020 wird mitten in Berlin der Grundstein für ein Wunder gelegt. Der erste Ziegel für einen weltweit neuartigen Gebäudetypus: Ein Gotteshaus, das Synagoge, Kirche und Moschee in einem ist: Das House of One. Jede der drei grossen monotheistischen Weltreligionen bekommt darin ihren eigenen Raum; doch es gibt nur eine Türe, durch die alle Besucher dieses Haus betreten. Hinzu kommt ein hoher Saal in der Mitte. Dieser vierte Raum verbindet nicht nur alle drei abrahamitischen Religionen, sondern steht allen offen, auch Atheisten. Interreligiöse Feiern, Konzerte und Seminare sollen darin stattfinden.

Mit drei Basisgemeinden will das Projekt starten, später können weitere hinzustossen. Die Evangelische Kirchgemeinde St. Petri-St-Marien vertritt die Christen; die Jüdische Gemeinde zu Berlin im Verbund mit dem Abraham-Geiger-Kolleg die Juden; das Forum Interkultureller Dialog die Muslime. «Jeder von uns muss andere Spielarten akzeptieren, mit ihnen zusammenarbeiten können und dazu bereit sein, in kritischen Debatten die eigene Glaubensrichtung zur Diskussion zu stellen», betont der Initiator des Projekts, Pfarrer Gregor Hohberg.

Harsche Kritik aus der Türkei

Seit 2011 entscheiden Vertreter der drei Religionen jeden Schritt gemeinsam. Die Partnersuche habe zwei Jahre gedauert, sagt Gregor Hohberg. Vor allem unter den Muslimen sei es nicht einfach gewesen, da sie sehr separat organisiert seien in Berlin. Der Entscheid fiel zu Gunsten des Forums für Interkulturellen Dialog – und erntete umgehend harsche Kritik. Diese Gemeinschaft mit türkischem Hintergrund stehe der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen sehr nahe; sie sei konservativ, ja sektenähnlich, hiess es. Pfarrer Hohberg hält diese Anschuldigungen für ungerechtfertigt: «Wir haben unseren Partner so nie erlebt. Wir pflegen ganz offene Diskussionen und kennen Ihre Arbeit: Die ist tadellos. Man soll die Menschen an ihren Früchten messen.» Ein grosser Teil der Vorwürfe käme zumindest indirekt aus der Türkei: «Wir können nicht Gerüchten nachgehen – und schon gar nicht aus der Türkei.»

Ein Friedensprojekt «gegen Hass und Gewalt» sei für ihn das House of One, sagt Imam Kadir Sanci. Auch für ihn macht ein alleiniger Wahrheitsanspruch keinen Sinn: «Hätte Gott gewollt, dass alle Menschen an dieselbe Religion glauben, dann hätte Gott uns so erschaffen. Denn Gott ist allmächtig nach islamischem Verständnis.» Die Religionen sollen sich näher kommen. Es gehe aber keineswegs darum, sie zu vermischen, betont der Imam: «Wir bleiben unserer eigenen Identität treu. Traditionen werden gepflegt. Aber wir suchen nach Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten können.»

Imam fühlt sich den Juden nah

Er habe im Süden Deutschlands studiert, wo die christliche Religion sichtbarer war, und deshalb geglaubt, das Christentum stehe dem Islam am nächsten, erzählt Kadir Sanci. Der Dialog mit den Juden habe ihn allerdings eines besseren belehrt: «Wir sind uns so ähnlich, dass ich mich wundere, dass Menschen antisemitisch sein können.