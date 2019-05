Mit einem kleinen Eisbrecher sind wir in einer Bucht Südgeorgiens gelandet. Diese Insel gehört zum britischen Überseegebiet und befindet sich etwa 1400 Kilometer östlich der Falklandinseln, die vor Argentinien liegen. Die Insel gilt als eines der wichtigsten Brutgebiete der Königspinguine. Es wird geschätzt, dass dort etwa 400'000 Tiere leben. Schon vom Schiff aus kann ich eine riesige Kolonie am Strand sehen mit Zehntausende von Tieren. Nach der Landung im Zodiac, einer Art Gummiboot, nähere ich mich ihnen vorsichtig. Ein Erlebnis für alle Sinne – für das Auge, für die Ohren aber auch für die Nase. Weil sie aufgrund ihrer Grösse bis zu 14 Monate für einen Brutzyklus brauchen, sind immer Jungtiere in der Kolonie anzutreffen. Sie bilden grosse Kinderkrippen, um sich gegenseitig zu wärmen und vor Feinden zu schützen. Solange die Küken jung sind, ist nur ein Elternteil auf Futtersuche – mit zunehmendem Alter aber auch beide. Ihr brauner Daunenrock hält sie zwar warm, doch erst nach der Mauser können sie in ihrem Erwachsenen Federkleid schwimmen und dadurch selbstständig überleben. Ein Rätsel im Dschungel

Es ist manchmal schier unglaublich, welche Farb- und Formenpracht die Natur hervorbringt. Die Tukane begeistern mich besonders. Sie besiedeln Mittel- und Südamerika – von Regenwäldern des Tieflands bis zu den Nebelwäldern in den Bergen. Ihre Ernährung besteht aus Früchten und Samen, sie sind aber auch Nesträuber und fressen gerne ein Ei oder auch Insekten, Spinnen oder kleine Reptilien. Mit ihrem langen Schnabel können sie das Futter aber nicht direkt schlucken, sondern müssen es in die Höhe werfen, um es geschickt aufzufangen und im Schlund verschwinden zu lassen. Weshalb sie einen so grossen Schnabel haben, der aber unpraktisch ist, war mir lange ein Rätsel. Nun: Sie leben in unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen. Wenn sie in den tropisch heissen Regenwäldern sind, ist ihnen zu warm. Dann fliesst mehr Blut zum Schnabel und die grosse Oberfläche gibt die Wärme an die Umgebung ab. Das Bild dieses Fischer- oder Regenbogentukans gelang mir im Regenwald von Costa Rica. Die Vögel sind meist in Gruppen unterwegs, sehr laut und deshalb recht einfach zu finden.

David und Goliath im Zwiegespräch Mit einer schwabbeligen Masse von drei bis vier Tonnen Körpergewicht und einer unförmigen Nase gehören die See-Elefanten-Bullen eher zu den hässlichen Tieren – und sind doch faszinierend: Im Wasser sind sie wendige Schwimmer und können über tausend Meter tief tauchen. Sie erreichen solche Tiefen, weil sie aufgrund ihres Volumens eine riesige Blutmenge haben und dadurch viel Sauerstoff speichern können. Wenn sie zur Paarungszeit an Land sind, herrschen brutale Regeln. Ein sogenannter Strandmeister schart einen Harem von 20 bis 50 Weibchen um sich und verteidigt ihn gegen die Nebenbuhler. Mit seiner Masse robbt er über alles, was im Wege steht. Weibchen, Jungtiere, sogar Neugeborene werden überrollt. Beim Kampf richten sich ihre Oberkörper auf und sie hauen mit aufgerissenen Mäulern aufeinander ein. Die grossen Eckzähne hinterlassen dabei tiefe blutende Wunden. Kaum zu glauben ist das friedliche Zwiegespräch mit einem Zaunkönig, das ich an einer Küste der Falklandinseln beobachten kann (Bild oben). Blaue Füsse, die entzücken

Hoch über dem Meer vor der Insel San Cristobal im Archipel Galapagos kreist ein Blaufusstölpel. Er ist fast so gross wie eine Gans und wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Plötzlich entdeckt er einen Fischschwarm und lässt sich wie ein Stein vom Himmel fallen. Die Flügel eng an den Körper gefaltet, schiesst er einem Pfeil gleich ins Wasser. Bis zu 25 Meter tief kann er im Wasser tauchen und beim Auftauchen Fische fangen. Dies, weil er dann wegen ihren glitzernden Bäuchen die Fische besser sieht. Er braucht viel und gutes Futter, denn nur wenn er gesund und stark ist, bleiben seine Füsse schön blau. Wieder an Land hat er ein Weibchen ausgemacht. Etwas tölpelhaft watschelt er zur Auserkorenen. Mit seinen blauen Latschen will er ihr zeigen, dass er der Beste ist. Er tänzelt vor ihr auf und ab und hebt dabei seine Füsse. Zuerst ziert sie sich etwas und schaut demonstrativ weg. Doch er lässt nicht locker und präsentiert, verbunden mit eigenartigen Pfeiftönen, unermüdlich seine Füsse. Die Balz dauert ein Weilchen, bis sie sich schliesslich überzeugen lässt, dass er der Richtige ist. Die lautlosen Geister der Nacht

Es ist immer noch heiss und sehr feucht im tropischen Regenwald von Costa Rica, obwohl die Sonne schon lange untergegangen ist. Ich bin mit meinem Guide Yehudi unterwegs, auf der Suche nach Nektarfledermäusen. Sie werden knapp 7 Zentimeter lang und wiegen gerade mal 15 Gramm. Sie werden auch Langzungenfledermäuse genannt, weil sie ihre Zunge auf der Suche nach Nektar bis zur Länge ihres Körpers herausstrecken können. Die Suche ist schwierig, da wir die Tiere weder sehen noch hören können. Nur ab und zu spüren wir einen Luftzug, wenn sie geschickt an unseren Köpfen vorbeimanövrieren. Dann, im Schein der Taschenlampe, entdecken wir einen Blütenstand, an dem sie Nektar trinken. Ein kurzes Geflatter, nicht viel mehr als ein Schatten und schon sind sie wieder weg. Rasch bauen wir unsere Blitzgeräte auf, um die Flugmanöver einzufrieren. Es braucht mehrere Lichtquellen, um die Szene gleichmässig auszuleuchten. Es gelingt mir, mit einem Bruchteil einer Tausendstelsekunde das sichtbar zu machen, was das menschliche Auge nicht sehen kann. Die skurrilste Nase der Welt

Auf einem kleinen Fluss tuckern wir durch den Regenwald in Borneo. Es ist feucht und heiss. «Hier könnte es Nasenaffen haben», sagt mein Guide Doni plötzlich, «sie leben gerne in der Nähe des Wassers, sind sehr gute Taucher, aber meist sind sie oben in den Bäumen.» Konzentriert spähen wir in die Wipfel der Feigenbäume. Plötzlich sehe ich ein Prachtexemplar auf einem freien Ast. Es ist ein Männchen und eine riesige Nase leuchtet aus seinem Gesicht. Bis zu zwanzig Zentimeter lang kann das skurrile Riechorgan werden und seinen Träger auch mal beim Essen stören. Es ist unklar, ob die Nase nur der sexuellen Attraktivität dient oder auch den Schall seines Rufes verstärkt. Total entspannt sitzt der Affe auf dem Ast und lässt sich von unserer Anwesenheit nicht stören. Ein eigenartiger und faszinierender Anblick. Diese Primaten sind leider auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als «stark gefährdet» aufgeführt. Sie kommen nur auf der Insel Borneo vor und werden, wie der Orang-Utan, durch die massiven Waldrodungen in ihrem Lebensraum bedrängt. Gugus? Dada!

Das Lewa Wildlife Conservancy, das 2013 ins Unesco-Weltnaturerbe aufgenommen wurde, befindet sich im Norden von Kenia. Wunderschön gelegen, am Fusse des Mount Kenia, dem zweitgrössten Berg in ganz Afrika. Es ist kurz vor der Regenzeit, das Gras steht hoch. Lewa ist bekannt für seine vielen Nashörner, aber daneben gibt es auch eine Vielzahl von anderen Tieren im Park. Mein Guide Tom erzählt mir, dass er von einem Ranger gehört hat, dass sich eine Geparden-Mutter bei der Jagd am Hinterlauf verletzt hat. Das ist dramatisch, denn sie braucht alle zwei bis drei Tage Futter. Wir wollen wissen, wie es ihr geht, und machen uns auf, sie zu suchen. Kein einfaches Unterfangen im hohen Gras. Endlich finden wir sie und beobachten sie aus Distanz. Die Wildhüter haben ihr eine tote Gazelle gebracht – zu selten ist das vom Aussterben bedrohte Tier, um es dem Schicksal der Natur zu überlassen. Hastig frisst sie, während ihre zwei Jungen im hohen Gras spielen. Plötzlich klettert eines der Jungtiere auf einen nahen Baum, sieht uns und es scheint, als spiele es «Gugus? Dada!» mit uns. Ein Blick in eine andere Welt

Auf den Galápagos-Inseln leben die Drusenköpfe. Es sind Leguane, die bis zu 1,2 Meter lang werden. Sie fressen hauptsächlich die Früchte und Blätter einer Kakteenart. Sie drehen die Pflanzenteile dabei so lange am Boden, bis die Stacheln entfernt sind und sie die Bissen gefahrlos schlucken können. Bei einer Tour auf die Insel Isla Isabela finde ich schon nach kurzer Suche ein prächtiges Exemplar. Wie die meisten der hier lebenden Geschöpfe zeigt es keine Angst vor Menschen, und ich kann mich bis auf wenige Meter nähern, flach auf dem Boden liegend. Schon in seiner ganzen Grösse hatte das Wesen ein eigentümliches Aussehen. Aus der Nähe, mit dem Teleobjektiv betrachtet, eröffnet sich mir ein faszinierender Blick in eine Welt aus längst vergangenen Tagen der Erdgeschichte: Ein Dinosaurier in klein. Der Kopf sieht aus wie ein aufgebrochener Stein, dessen Inneres voller Kristalle ist. Diese Hohlräume heissen in der Mineralogie «Drusen» – was den Namen erklärt. Selten und seltsam: der Schuhschnabel

Mit einer kleinen Fotografengruppe bin ich im Murchison Falls Nationalpark in Uganda unterwegs. Wir beobachten einen Adler, als unser Guide Joseph plötzlich losfährt und zielstrebig auf ein Sumpfgebiet zuhält. Er hat von weitem einen seltsamen Vogel entdeckt. Grau und unscheinbar schreitet er entlang der Papyruspflanzen, offensichtlich auf der Suche nach etwas Fressbarem. Der Vogel heisst Schuhschnabel und trägt seinen Namen aufgrund der Form des Schnabels, der wie ein Schuh aussieht und an dessen Spitze sich ein Haken befindet. Er weist Ähnlichkeit mit einem Storch auf und ernährt sich von Fischen, Amphibien und Reptilien. Unvermittelt hält der Abu Markub, wie er auch genannt wird, in seinem Suchen inne – er hat eine potenzielle Beute entdeckt. Unbeweglich steht er eine Weile da, bis er sich blitzschnell nach vorne fallen lässt und zuschlägt. Kaum wiederaufgerichtet, verschwindet ein Fisch in seinem riesigen Schlund und er schreitet langsam weiter. Der Bestand ist stark abnehmend. Da sich das seltsame Tier häufig im dichten Papyrus oder Schilf aufhält, ist es selten zu sehen. Einsam am Äquator

Mit einem Zodiac, einer Art Schlauchboot, sind wir vor der Küste der Insel Isabela im Galapagos-Archipel unterwegs. Die Inselgruppe liegt im Pazifischen Ozean, etwa 1000 Kilometer westlich der ecuadorianischen Küste in Südamerika, direkt am Äquator. Es ist bereits Abend und die Sonne verschwindet langsam hinter dem Horizont. Es ist höchste Zeit, zum Schiff zurückzukehren, als wir plötzlich auf einem einzelnen Felsen im Meer einen einsamen Pinguin entdecken. Das Meer ist unruhig und die Wellen schütteln das kleine Boot wie eine Nussschale hin und her. Trotzdem steuert der Bootsführer den Felsen an, denn einen Pinguin am Äquator gegen die untergehende Sonne fotografieren zu können, ist nicht alltäglich. Ich nutze eine hohe Welle, um den Pinguin auf Augenhöhe abzulichten. Einhändig, denn die andere Hand brauche ich, um mich an den Leinen des Zodiac festzuhalten. Es ist ein Galapagos-Pinguin, der zur Familie der Brillenpinguine gehört. Er kommt nur hier vor und ist die seltenste Pinguinart überhaupt. Es sind auch die einzigen Pinguine, die in der nördlichen Hemisphäre brüten. Eine Symbiose mit Risiko

Im Regenwald von Costa Rica entdecken wir völlig überraschend ein Dreizehenfaultier in einem Baum, auf etwa drei Metern Höhe. Ganz langsam ist es auf dem Weg nach unten und frisst zwischendurch noch ein paar Blätter. Normalerweise leben sie hoch in den Wipfeln und verlassen ihren Baum nur einmal in der Woche, um ihr Geschäft zu erledigen. Ein hochriskantes Unterfangen, denn am Boden sind sie noch langsamer und leichte Beute für ihre Fressfeinde. «Warum tun sie das?», frage ich meinen Guide Yehudi. Die Blätter, die sie fressen, haben zu wenig Nährstoff, erklärt er. Deshalb haben sie fetthaltige Grünalgen in ihrem Fell, die sie mit ihren Zehen abkratzen und als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Diese Algen brauchen aber auch Nährstoffe und die bekommen sie von Motten, die ebenfalls im Fell leben und bei den wöchentlichen Besuchen ihre Eier in den Kot legen. Beim nächsten Besuch fliegen die geschlüpften Motten dann wieder zum Faultier und bringen Kotreste mit. Zusammen mit den abgestorbenen Motten erhöhen sie den Stickstoffgehalt im Fell, was wiederum den Algen als Nahrung dient. Eine unglaubliche Symbiose allerdings mit einem hohen Risiko für das Faultier. Ein ungleiches Gespann

Während einer Pirschfahrt im Wildreservat «Mashatu», im Norden von Botswana, entdecken wir einen riesigen Kampfadler am Boden. Diese Greifvögel sind 80 bis 95 Zentimeter lang und können eine Spannweite von gegen zwei Meter haben. Sie ernähren sich von Säugetieren, Schlangen und Vögeln. Unser Exemplar ist in der Nähe einer Gruppe von Perlhühnern gelandet, die am Boden emsig nach Futter suchen. In kleinen Schritten nähert er sich einem Huhn, das so mit der Futtersuche beschäftigt ist, dass es die Gefahr nicht bemerkt. Plötzlich macht der Kampfadler einen Hüpfer und packt das Perlhuhn mit seinen scharfen Krallen. Nach aussichtsloser Gegenwehr ist das Tier tot und der Räuber fliegt mit seiner Beute auf einen nahen Ast. Jetzt heisst es aufpassen, damit wir den Abflug nicht verpassen, sage ich zu meinem Guide Greg. Es dauert über eine Viertelstunde, bis das ungleiche Gespann losfliegt: der Kampfadler weiss mit schwarzen Punkten, das Perlhuhn schwarz mit weissen Punkten. Der Adler mit dem Kopf nach vorne, das Huhn nach hinten. Der eine lebendig, das andere tot. Geschwätzige Vögeli im Morgenlicht

Mein Ausgangspunkt ist die Lodge Barranco Alto im Pantanal, einem Naturparadies im Südwesten von Brasilien. Am frühen Morgen bin ich mit meinem Guide Fernando auf der Suche nach den Hyazinth-Aras. Diese sind mit etwa einem Meter Länge die grössten aller Papageien. Sie sind vom Aussterben bedroht und es gibt heute nur noch etwa dreitausend Exemplare. Die Hyazinth-Aras leben in kleinen Gruppen und besiedeln offene und sumpfige Waldlandschaften und Palmenhaine. Sie ernähren sich hauptsächlich von Nüssen und Früchten der Acuri- und Bocaiuvapalmen. Die Acuripalme ist im Umfeld der Lodge weit verbreitet, weshalb es hier viele dieser seltenen Vögel gibt. Die wunderschönen Papageien sind sich ein Leben lang treu und suchen im Sommer eine Baumhöhle, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Fernando kennt einen solchen Nistplatz. Schon von weitem können wir die Vögel schwatzen hören – in unseren Ohren eher ein Gekreisch. Stolz präsentiert sich das Paar im schönsten Morgenlicht vor der Bruthöhle. Lebender Proviant der Piraten

Auf Santa Cruz, einer Insel des Galapagos-Archipels, suche ich nach den legendären Riesenschildkröten. Die Tiere können bis zu 300 Kilogramm wiegen und gegen 150 Jahre alt werden. Sie sind auf der Liste der gefährdeten Tiere als «vom Aussterben bedroht» aufgeführt. Es gibt nur noch etwa 15 000 Exemplare; fünf der fünfzehn Untergruppen sind bereits ausgestorben. Die zu Ecuador gehörende Inselgruppe Galapagos war zur Zeit der Piraten im 17. Jahrhundert ein beliebtes Anlaufgebiet, da sie ihre Schiffe in den Buchten gut verstecken konnten. Als die Piraten entdeckten, dass die Schildkröten monatelang ohne Futter überleben können, wurden sie massenweise gefangen. Unter Deck fristeten die Tiere ein jämmerliches Dasein, bis sie schliesslich auf den Tellern der Freibeuter landeten. Auf den Inseln zurückgelassene Ratten und Ziegen frassen zudem Gelege sowie Jungtiere und trugen dazu bei, dass die Reptilien beinahe verschwanden. Glücklicherweise hat sich der Bestand durch ein Artenschutzprojekt stabilisiert und ich finde bald ein schönes Exemplar. Im Bruchteil einer Sekunde

Das Pantanal im Südwesten von Brasilien ist ein Naturparadies, das etwa sechs Mal so gross ist wie die Schweiz. Mit meinem Guide Fernando bin ich auf der Suche nach Eisvögeln. Diese sind weit verbreitet und es ist nicht schwierig, sie zu finden. Ich möchte allerdings einen Eisvogel fotografieren, der fischt. Bald entdecken wir einen Rotbrustfischer. Mit hoher Geschwindigkeit fliegt er dem Flussufer entlang. Fast hätten wir ihn aus den Augen verloren, als er auf einem Ast sitzen bleibt und das Wasser aus etwa fünf Metern Höhe beobachtet. Plötzlich schiesst er im Sturzflug hinunter, packt einen Fisch, der nahe an der Wasseroberfläche schwimmt, und fliegt zurück auf den Ast, wo er seine Beute verschlingt. Kaum zwei Sekunden hat das Spektakel gedauert. Den Vogel im Flug zu verfolgen ist unmöglich, also konzentriere ich mich auf einen Fisch im Wasser. Fernando beobachtet den Vogel und ruft mir zu, als er sich erneut herabstürzt. Mit einer Sequenz von mehreren Bildern gelingt es mir, den Moment des Auftauchens einzufrieren. Zebras im Nadelstreifenanzug

Zebras gehören zu den bekanntesten Wildtieren Afrikas. Zu Hunderttausenden grasen sie in bis weit in die Steppen von Südafrika. Es gibt unzählige Theorien über die Funktion der Streifen: vom Schutz gegen Insekten bis hin zur Tarnung. Sie haben sich allesamt als falsch herausgestellt. Wahrscheinlicher ist, dass sich das Muster im Laufe der Evolution gebildet hat und weitervererbt wurde. Das Steppenzebra kommt so häufig vor, dass es als ungefährdet eingestuft wird. Das Grevyzebra hingegen, das zu einer Untergruppe gehört, ist auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion als «vom Aussterben bedroht» aufgeführt. Es gibt von ihnen weltweit nur noch etwa 2600 Exemplare. Sie sind etwas grösser als die normalen Zebras und zeichnen sich vor allem durch ihre feineren Streifen aus. Im «Lewa Wildlife Conservancy» lebt die grösste verbliebene Population. Dieses Reservat im Norden von Kenia ist mein Ziel. Auf einer Safari entdecke ich diese Stute mit ihrem Fohlen. Kolibris: Im Regenwald leuchten die Juwelen der Lüfte

Ich bin in Costa Rica, um Tiere im Regenwald zu fotografieren. Dabei habe ich mir vorgenommen, Kolibris abzulichten. Von den kleinen Vögeln gibt es über 100 Gattungen, mit mehr als 300 Arten. Mit ihrem leuchtend schimmernden Gefieder faszinieren sie mich. Die Wirkung des Farbenspiels kommt durch Interferenzen, also Überlagerungen der Lichtwellen, zustande. Die Federn tragen mehrere Schichten mikroskopisch dünner Hornlamellen. Je nach Stellung der Lamellen wird das Licht unterschiedlich reflektiert und erzeugt so verschiedene Farben. Auch die Flugkünste der Kolibris sind beeindruckend. Um Nektar trinken zu können, stehen sie in der Luft still. Durch besondere Gelenke in den Flügeln können sie rückwärts und seitwärts manövrieren. Dabei schlagen sie mit ihren Flügeln bis zu fünfzig Mal pro Sekunde. Schon bald schwirrt ein Zwergveilchenohr, so heisst diese Kolibriart, heran und trinkt aus dem Blütenkelch. Mit seinem grün schillernden Federkleid und der violett-blauen Zeichnung ist er wahrlich ein Juwel. Geparden: Gefährdet, weil sie so schnell sind

Ich bin mit Edward im Naturschutzgebiet Masai Mara in Kenia unterwegs. Heute suchen wir Malaika, eine Gepardin. Von den einheimischen Masai haben wir gehört, dass sie Junge haben soll. Die flache Landschaft wird nur von kleinen Wäldern und Termitenhügeln unterbrochen. Nach Letzteren halten wir Ausschau, denn sie werden von Geparden oft als Aussichtspunkt benutzt. Rund eine Stunde später entdecken wir die Mutter mit ihren fünf Jungen. Geparde sind die schnellsten Landtiere der Welt; sie können eine Geschwindigkeit von über hundert Stundenkilometer erreichen. Das ist gut für die Jagd, aber schlecht für ihren Nachwuchs. Denn ihr Körper ist auf Geschwindigkeit und nicht auf Kraft getrimmt. Löwen, Leoparden und Hyänen sehen Geparde als Konkurrenz und töten ihren Nachwuchs. Weil die schnellen Tiere zu wenig kräftig sind, um sich zu wehren, stehen sie in der Raubkatzenhierarchie an unterster Stelle. Ihr Fortbestand ist gefährdet, und so hoffe ich, dass die Mutter möglichst viele ihrer Jungen über die Runden bringt. Mein Name ist Frosch, Rotaugenfrosch

Mit Stirnlampe, Kamera und Blitzlicht ausgerüstet bin ich im Regenwald von Costa Rica unterwegs. Es ist Abend, und wir sind auf der Suche nach Schlangen und Fröschen. Paulo hat einen kleinen Tümpel gesehen und sagt: «Dort gibt es sicher Rotaugenfrösche.» Rotaugenlaubfrösche, wie sie genau heissen, sind nachtaktiv und verbringen den Tag in den Bäumen, wo sie sich auf der Unterseite grosser Blätter zum Schlafen anheften. Mit der Abenddämmerung werden sie munter, steigen herab und gehen auf Jagd. Inzwischen ist es stockdunkle Nacht geworden, und wir suchen im Schein der Stirnlampen nach den putzigen Tierchen. Sie werden etwa fünf bis sieben Zentimeter gross, wobei die Männchen deutlich kleiner sind. Ihr Körperbau ist schlank, und am auffälligsten sind die roten Augen mit den vertikalen Pupillen. Bald entdecken wir ein schönes Exemplar. Nun kommt die Kunst der Nachtfotografie, denn ist schwierig, den Frosch so auszuleuchten, dass die Farben natürlich wirken. Zum Glück sind die Tiere träge und bleiben lange an einem Ort, bevor sie mit einem Riesensprung im Dunkel der Nacht verschwinden. Dieser Koloss mit goldenem Horn entwischt den Wilderern

Seit mehreren Tagen suchen wir im Naturschutzgebiet Masai Mara einen Spitzmaulnashorn-Bullen. Greg und ich wissen, dass er irgendwo in der Nähe sein muss, aber unzählige

Büsche bieten ihm ein gutes Versteck. Es ist verständlich, dass er sich versteckt, denn in Kenia sind Wilderer unterwegs. Professionell organisiert, schlachten sie die vom Aussterben bedrohten Tiere ab. Das Horn, das wie unsere Fingernägel aus Keratin besteht, ist das Ziel der unsäglichen Begierde. Die Traditionelle Chinesische Medizin schreibt dem gemahlenen Horn Heilkräfte zu, die zwar wissenschaftlich längst widerlegt sind, aber ungebrochen eine riesige Nachfrage kreieren. Auf dem Schwarzmarkt erzielt es höhere Preise als Gold. Uns ist das Glück hold, und plötzlich kommt der Bulle mit majestätischem Schritt aus dem Busch. Zu unserer Freude hat er nicht nur ein riesiges Horn, nein gleich zwei Exemplare zieren seinen massigen Kopf. Er muss ein kluger Bursche sein, dass er Wilderern seit so langer Zeit entwischen kann. Diese Riesenotter erinnern an eine Szene aus «Der dritte Frühling»

Ich bin mit meinem Guide Roy auf dem Rio São Lourenço im Pantanal in Brasilien unterwegs. Wir suchen schon seit einiger Zeit die verspielten Riesenotter. Diese sind auf der Liste der gefährdeten Tiere als «stark gefährdet» eingestuft und dementsprechend selten. Die zunehmende Einschränkung ihres Lebensraumes, aber auch die frühere Bejagung haben die Bestände stark dezimiert. Im weitverzweigten Flusssystem des brasilianischen Schwemmlandgebietes finden sie heute glücklicherweise ideale Lebensbedingungen, und so konnte eine kleine Anzahl Tiere überleben. Sie sind im Gegensatz zum normalen Flussotter gigantisch, denn sie werden bis zu 1,8 Meter lang und können ohne weiteres 20 kg auf die Waage bringen. Sie zu wägen, dürfte aber schwierig sein, denn sie sind fast immer in Bewegung. Deshalb ist es auch nicht einfach, sie zu fotografieren. Doch plötzlich entdecke ich zwei brummelige alte Männchen, die für einen kurzen Augenblick innehalten. Sie erinnern mich an eine Szene im Film «Der dritte Frühling» mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Bevor ich aber richtig lachen kann, sind sie auch schon wieder untergetaucht. Der doppelte Nutzen der grossen Ohren

Mein Ziel ist die südliche Serengeti, um die Wanderung der Gnus zu fotografieren. Es hat seit Wochen nicht geregnet, die Savanne ist ausgetrocknet. Mangels saftigen Grases sind die Tiere weitergezogen und befinden sich nun im nördlichen Teil. Die Launen der Natur können wir nicht voraussehen, sage ich zu meinem Guide. So durchstreifen wir das riesige Ödland auf der Suche nach anderen Tieren. Es dauert nicht lange und wir entdecken zwei Löffelhunde, die vor ihrem Bau liegen. Kaum haben sie uns gesehen, verschwinden sie in der Höhle. Wir brauchen Geduld, da es lange dauert, bis

sie die Neugier wieder nach draussen treibt. Löffelhunde gehören zu den afrikanischen Wildhunden, ernähren sich aber hauptsächlich von Termiten. Die riesigen Ohren haben sie aus zwei Gründen. Einerseits, um die Termiten in ihrem Bau orten zu können, andererseits aufgrund der «Allenschen Proportionsregel». Diese nach dem Zoologen Joel Allen benannte Regel besagt, dass verwandte Säugetierarten oder -rassen umso grössere Extremitäten haben, je wärmer es in ihrem Lebensraum ist. Die stark durchbluteten Ohren können überschüssige Wärme abgeben und dienen damit auch der Temperaturregulierung. Schönheit liegt im Auge des Betrachters

In der Serengeti, im Grenzgebiet zwischen Kenia und Tansania, sitzt ein Ohrengeier auf einem Termitenhügel. Der grösste Geier Afrikas mit einer Flügelspannweite von gegen drei Meter hat etwas Abstossendes an sich und gleichzeitig ein Federkleid von ausserordentlicher Schönheit. Eleganter könnte es ein Meister der Haute-Couture nicht schaffen: Dreiviertelhosen von feinstem weissen Flaum, eine Weste aus demselben Material mit hochgeklapptem Kragen, an der Brust neckisch mit einzelnen Federn geschmückt. Darüber einen Frack in passendem Braun. Nur, was ist mit dem Kopf passiert? Der Ohrengeier kann mit seinem starken Schnabel die dicke Haut eines toten Tieres aufbrechen, um zum weichen Fleisch zu gelangen. Dabei wird sein Kopf blutig und schmutzig. Vielleicht wollte der Meister vermeiden, dass das Kleid besudelt wird, und hat deshalb den Kopf nackt ausgestaltet. Irgendwie auch schön. Der letzte Tanz der Wanze

Ich bin im Meru Nationalpark im nördlichen Kenia unterwegs. Mit meinem Guide John suche ich das Löwenrudel von Elsa. Das Rudel, benannt in Anlehnung an das Buch «Born free» von Joy Adamson, ist schwierig zu finden im weitläufigen Gebiet. Plötzlich entdecke ich einen Weisskehlspint im Geäst eines Strauches. «Halte bitte an!», rufe ich John zu. Der farbenprächtige, schlanke Vogel mit dem komplizierten Namen gehört zur Familie der Bienenfresser. Wie es der Name sagt, fressen sie Bienen, Wespen, ja sogar Hummeln. Auch Wanzen und Heuschrecken gehören zu ihrer Ernährung. Von einem Ast aus beobachtet der Luftjäger die Umgebung. Als er ein Insekt erspäht, fliegt er los und fängt es mit unglaublicher Geschicklichkeit. Zurück auf der Warte tötet er den Fang. Hat dieser einen Stachel, drückt er den Giftbeutel mit der Zunge gegen einen Ast und entleert ihn so. Diesmal hat er eine Stinkwanze gefangen. Sie verbreitet einen üblen Geruch, ist aber ungefährlich. Er quetscht sie einige Male mit dem Schnabel und wirft sie dann hoch, damit sie durch die Schwerkraft ihren Weg in seinen Schlund findet. Moschusochsen, oder «die Tiere mit einem Fell wie ein Bart»

Die Galapagosinseln sind ein Paradies für Fotografen. Das Archipel liegt im östlichen Pazifischen Ozean am Äquator, rund tausend Kilometer vor der ecuadorianischen Küste in Südamerika. Die Tiere zeigen praktisch keine Scheu vor Menschen und können so aus nächster Nähe abgelichtet werden. Unser heutiges Ziel ist der Sonnenuntergang auf der Insel Espanola. Wir landen mit dem Schlauchboot und werden lauthals von einer Kolonie Seelöwen empfangen. Sie gehören zur Familie der Ohrenrobben, die im Gegensatz zu den meisten anderen Robben richtige Ohren und nicht nur Ohrlöcher haben. Auch schleppen sie ihre Flossen nicht nach, sondern können sie herumdrehen und so auf allen vieren gehen. Espanola hat, im Unterschied zu den meisten vulkanischen Inseln auf Galapagos, einen Strand aus feinstem weissem Sand. Die Farbharmonie, die durch die Reflexionen der untergehenden Sonne mit dem türkisfarbenen Meer entsteht, wird komplettiert durch das Seelöwenbaby, das auf dem Weg zum Wasser ist. Der Moschusochse: Ein Bärtiges Relikt aus der letzten Eiszeit

Die Tundra im norwegischen Dovrefjell-Nationalpark leuchtet in einem Wechselspiel von roten und orangen Farben. Ich bin mit Ole unterwegs, auf der Suche nach Moschusochsen. In der Sprache der Eskimos heissen sie «die Tiere mit einem Fell wie ein Bart». Sie sind in Eurasien seit der Würmeiszeit vor etwa zwölftausend Jahren ausgestorben. Aber rund 70 Tiere aus Grönland wurden um 1940 im Park angesiedelt und haben sich seither auf gut 300 Tiere vermehrt. Der Nationalpark ist mit 1700 Quadratkilometer Fläche riesig und es ist nicht einfach, die Relikte aus der Eiszeit zu finden. Nach mehreren Stunden sehen wir von weitem eine kleine Herde. Da sie Jungtiere dabei hat und diese beschützt, nähern wir uns äusserst vorsichtig. Die Tiere liegen wiederkäuend am Boden. Sie haben uns wahrgenommen, verhalten sich aber ruhig. Wir verringern die Distanz in kleinen Schritten bis auf etwa 70 Meter. Plötzlich steht der Leitbulle auf. Ob er seine Herde verteidigen will? Nein, er bleibt ruhig und geniesst nur die letzten Sonnenstrahlen. Neugieriger Kobold: Dieses putzige Tier zählt zu den kleinsten Äffchen der Welt

Am frühen Morgen bin ich mit meinem Guide Doni im Regenwald vom Tangkoko Nationalpark unterwegs. Der Park, im Norden der indonesischen Insel Sulawesi, ist die Heimat der Koboldmaki. Die putzigen Tiere sind die kleinsten Äffchen der Welt und haben eine Körpergrösse von etwa zehn bis fünfzehn Zentimetern. Dafür sind ihre Kulleraugen im Verhältnis zum Körper die grössten aller Säugetiere. Koboldmaki sind nachtaktiv und hüpfen von Baum zu Baum, immer auf der Suche nach Insekten. Als einzige Art der Primaten fressen sie keine Pflanzen und ernähren sich ausschliesslich von tierischem Eiweiss. Sie sind im dämmerigen Wald schwierig zu finden. Nach langer Suche finden wir im Schein der Taschenlampen einen Feigenbaum, in dem sie jeweils den Tag verbringen. Mehrere Tiere verschwinden rasch im dichten Gewirr der Luftwurzeln. Ein Kobold schaut mich jedoch neugierig an, bevor auch er entwischt. Grizzlybären suchen Muscheln

Kurz nach Sonnenaufgang bin ich mit meinem Guide vor der Küste des Lake Clark Nationalpark in Alaska auf der Suche nach Grizzlybären. Die nordamerikanische Form des Braunbären ist in dieser Küstenregion häufig anzutreffen, denn hier gibt es Futter im Überfluss. Die Bären finden saftiges Gras in den weiten Wiesen und Beeren in den Wäldern. Und gegen Ende Sommer bieten die Lachse, die zu ihren Laichgründen zurückkehren, proteinreiche Nahrung in Hülle und Fülle. Eine besondere Leibspeise dieser Bären sind aber Muscheln. Bei Ebbe machen sich die Bären auf die Suche. Ihr Geruchssinn ist so gut ausgebildet, dass sie Muscheln in 30 Zentimeter Tiefe im Boden noch riechen können. Mit den Krallen graben sie diese aus und öffnen sie geschickt mit ihren Lippen und Zähnen. Weit draussen erspähen wir eine Bärenmutter mit ihrem Jungen. Sie sieht uns, lässt sich aber nicht stören und so können wir uns bis auf etwa 30 Meter annähern. Eine unglaubliche Stimmung – so friedlich und ruhig, dass wir sogar das Schmatzen hören. Der Zusammenhalt sichert ihr Überleben

Die Erdmännchen gehören zur Familie der Mangusten und leben in kleinen Gruppen in den Savannen und Halbwüsten des südlichen Afrika. Mein Ziel ist eine Gruppe in der Kalahari-Wüste im Nordwesten von Südafrika. Diese Gruppe hat keine Scheu vor Menschen, da sie über längere Zeit von einem Forscherteam begleitet wurde. Doch eine winterliche Kaltfront aus der Antarktis zieht über das Land und bringt Temperaturen von unter zehn Grad mit sich. Bei dieser Frische bleiben die Tiere in ihren Erdhöhlen, und all meine Bemühungen sind umsonst. Nach zwei Tagen aber scheint am späten Vormittag endlich die Sonne, und zu meiner grossen Freude kommen einige Tiere heraus, um nach Futter zu suchen. Mit unglaublicher Geschwindigkeit buddelt ein Teil der Sippe nach Würmern und Insekten im roten Sand, während ein anderer Teil sich an der Sonne wärmt und Wache hält. Dieser soziale Zusammenhalt des Clans sichert den Erdmännchen ihr Überleben. Fliegende Giganten – bis zu 35 Tonnen schwer

Ich befinde mich in den Gewässern vor Juneau, der Hauptstadt von Alaska. Im weitverzweigten Archipel leben viele Wale – und auf die habe ich es abgesehen. Seit einigen Tagen sind wir mit einem kleinen Boot unterwegs. Heute auf der Suche nach den faszinierenden Buckelwalen. Sie sind etwa zwölf bis fünfzehn Meter lang und können bis zu 35 Tonnen wiegen. Die Tiere sind bekannt für ihre akrobatischen Sprünge, bei denen sie mit dem gesamten Körper aus dem Wasser fliegen. Der Grund für dieses Verhalten ist umstritten. Ob sie damit kommunizieren, Parasiten loswerden wollen oder es aus lauter Freude tun, ist unklar. In der «Stephens Passage» treffen wir auf einige sehr aktive Wale. Schon von Weitem sehen wir die Wasserfontänen und hören das Platschen, wenn sie wieder auf dem Wasser aufschlagen. Sie zu fotografieren, ist aber eine echte Herausforderung, denn

es ist nicht vorhersehbar, wo sie als Nächstes springen. Schaue ich nach vorne, springen sie hinter mir. Blicke ich nach hinten, springen sie vorne. Dann plötzlich: Ein Tier steigt unmittelbar vor mir aus dem Meer, so nahe, dass ich von der Gischt nass werde. Eisbärenbabys werden zweimal geboren

Es ist vierzig Grad unter null im Wapusk-Nationalpark in Kanada. Das ist nicht nur kalt, sondern extrem kalt. Aber mir wird richtig warm ums Herz, als ich beobachten darf, wie die Eisbärenmutter ihr Junges zum ersten Mal aus der Geburtshöhle führt. Im Oktober hat sie sich eingegraben und nach zwei Monaten ein kleines, nacktes, blindes Bärchen geboren, kaum mehr als fünfhundert Gramm schwer. Danach hat sie es drei Monate lang in der dunklen Höhle gesäugt. Fünf Monate war sie in der Höhle, im Dunklen, ohne Futter und Wasser. Dazu kommt, dass sie schon den eisfreien Sommer ohne Nahrung verbracht hatte. Eine ausserordentliche Leistung dieser fantastischen Tiere. Aber nun, im März, sind die Fettreserven aufgebraucht und es ist Zeit, auf dem gefrorenen Meer Robben zu jagen. Vorsichtig hat sie vor ein paar Tagen den Schnee über ihrer Höhle durchbrochen. Jetzt ist der Moment, das Junge an das Tageslicht zu bringen – die Geburt in unsere Welt. Ich bin unendlich glücklich und dankbar, dass ich diesen Moment miterleben darf. Der Mäusesprung des Polarfuchses

Mein Ziel sind Eisbären an der Hudson Bay in Kanada. Es ist später Herbst und auf dem Wasser hat sich schon viel Eis gebildet. Dies ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem sich die Könige der Arktis an der Küste versammeln, um nach einer langen, eisfreien Zeit endlich wieder Robben jagen zu können. Nur ist an diesem Tag kein einziger Bär da. Sind wir zu spät gekommen, frage ich mich, sind sie schon auf dem Eis? So suchen wir nach anderen Tieren in der weiteffn Tundra. Es dauert nicht lange und wir erspähen einen kleinen Polarfuchs in seinem Winterkleid. Flink eilt er über den spärlichen Schnee, auf der Suche nach Essbarem. Plötzlich hält er inne. Den Blick auf die Schneedecke gerichtet, wackelt er mit seinem Kopf. Seine aufgerichteten Ohren haben einen Lemming, eine kleine Maus, unter der Schneedecke geortet. Urplötzlich springt er hoch in die Luft, um dann kopfvoran in den Schnee zu tauchen. Leider erfolglos, vielleicht klappt es beim nächsten Mal – wie auch wir am nächsten Tag Glück mit den Eisbären haben. Eine Geschichte von Schichten

Der Untergrund um die Stadt Bonito im Südwesten von Brasilien ist etwa so durchlöchert wie ein Schweizer Emmentaler. Unterirdische Wasserströme haben im Laufe von Jahrmillionen den Kalkstein erodiert und ein Höhlensystem geschaffen. Dieses ist an einer Stelle eingestürzt und hat eine riesige Doline, ein Loch von weit über 100 Meter Durchmesser geschaffen, das «Buraco das Araras». Die dunkelroten Aras – eine Papageienart, die in den Steilwänden nistet – sind mein Ziel. Vor Sonnenaufgang postiere ich mich am Kraterrand. Schon bald geht die Sonne auf und erleuchtet die oberste Schicht des Kraters, während die unteren Ebenen des Loches noch tief schwarz sind. Die Papageien erwachen. Da und dort ist ein Kreischen zu hören. Zeit für sie, nach Futter zu suchen. Sie fliegen los und gewinnen kreisförmig an Höhe. Es ist der kurze Moment, in dem sie in die ersten Schichten des Lichtes kommen, auf den ich warte. Die karibische Tänzerin

Mit einer kleinen Fotografengruppe bereise ich die Inselgruppe der Galapagos. Das heutige Ziel ist die Insel Santiago, auf der wir mit dem Schlauchboot landen. Schon von Weitem habe ich die leuchtend roten Klippenkrabben entdeckt, die auf den schwarzen Lavasteinen herumkrabbeln. Mit grosser Geschwindigkeit bewegen sie sich in alle vier Richtungen, springen von Stein zu Stein und klettern mit unglaublicher Leichtigkeit selbst senkrechte Wände hoch. Ihr englischer Name ist «Sally Lightfoot crab». Sie sind, so sagt es die Legende, nach einer karibischen Tänzerin benannt, die ebenso leichtfüssig ihr Publikum verzauberte. Ob die Sage wahr ist oder nicht, interessiert mich im Moment nicht so sehr. Vielmehr faszinieren mich die Krustentiere, die ihre Augen wie Periskope eines Unterseebootes ausfahren können und mich beobachten. Vorsichtig nähere ich mich einem dieser Krebstiere. Kaum habe ich das Bild im Kasten, ist die Tänzerin schon wieder weg. So schnell, dass ich nicht sagen kann, ob vorwärts, rückwärts oder seitwärts. Die Gene bitten zum Tanz

Am späten Nachmittag bin ich unterwegs zu einem Hochmoor in Norwegen. Der Aufstieg ist mühsam und dauert über zwei Stunden. Mein Ziel ist die Arena der Birkhühner. Der Ort ist Eingeweihten bekannt, denn seit Jahrzehnten treffen sich die Tiere an der exakt gleichen Stelle für ihre Balz. Um die Vögel am nächsten Morgen nicht zu stören, übernachte ich in einem offenen Bretterverschlag. Trotz Frühling ist es unter dem Gefrierpunkt und so bin ich schon früh wach. Ein erster Hahn betritt die Arena und beginnt in seinem Sektor den Balztanz. Fast schwebend und dann wieder flatternd tanzt er in seinem blau schimmernden schwarz-weissen Federkostüm. Nach und nach werden auch die anderen Sektoren belegt, beobachtet von den Hennen, die sich am Rand des Schauplatzes aufhalten. Stört ein Rivale die Vorführung, wird in einem kurzen, aber heftigen Kampf geklärt, wer der Stärkere ist. Denn nur die besten und stärksten Tänzer dürfen ihre Gene weitergeben. Keine Lust auf ein Selfie

Längere Zeit hat das Selfie des Schopfmakaken Naruto die Medien und die Justiz beschäftigt: Wem gehört das Bild, das der Affe auf der indonesischen Insel Sulawesi ausgelöst hat? Dem Fotografen, der die Kamera installiert hat, oder dem Affen? Diese Frage beschäftigt mich nicht im Geringsten, als ich mit meinem Guide Doni den feuchtheissen Regenwald auf Sulawesi durchstreife. Vielmehr hoffe ich, dass wir die seltenen Tiere finden, die es ausschliesslich hier gibt. Sie ernähren sich hauptsächlich von Blättern, Früchten und Knospen, ab und zu aber auch von Insekten oder Vogeleiern. Weil sie oft die Felder der Bauern plündern und ihr Fleisch als Delikatesse gilt, werden sie gejagt. Nach langer Zeit werden wir fündig. Wir treffen auf eine Gruppe, die sich auf einem umgestürzten Baumstamm präsentiert. Die Tiere wirken eher gelangweilt und zeigen absolut keine Lust, meine Kamera zu inspizieren oder gar ein Selfie auszulösen. So gibt es denn auch keine Frage, wem das Bild gehört. Der mit einem Sprung tötet

Der Rio Cuiabá schlängelt sich durch das «Pantanal», ein Sumpfgebiet im Südwesten von Brasilien, das sechsmal so gross wie die Schweiz ist. Mein Ziel ist der Jaguar, die drittgrösste Raubkatze der Welt. Die Indios nennen ihn «Der mit einem Sprung tötet», weil er seine Beute von hinten anschleicht, mit einem Sprung am Genick packt und tötet. Jaguare halten sich häufig am Ufer eines Flusses oder Sees auf, denn ihre bevorzugte Nahrung sind Kaimane oder Wasserschweine. Ich bin schon seit Stunden mit dem Boot unterwegs auf der Suche nach dem scheuen Tier. Die Flussufer sind dicht bewaldet und es ist schwierig, den gut getarnten Jäger zu entdecken. Plötzlich stoppt der Bootsführer den kleinen Kahn. Im Dickicht hat er einen Jaguar entdeckt. Wir folgen ihm über einen Kilometer, bis ich ihn an einer lichten Stelle fotografieren kann. Tief geduckt schleicht er auf samtenen Pfoten durch das hohe Gras, auf der Suche nach Beute. Ein majestätischer Anblick! Des einen Glück ist des andern Unglück

Mit meinem Guide Oli bin ich in den Wäldern Finnlands unterwegs. Es ist tiefer Winter und wir wollen den weitverbreiteten «Unglückshäher» fotografieren. Es soll eine ganz besondere Aufnahme werden: mit ausgebreiteten Flügeln gegen das Licht – wie ein Engel. Ein Engel mit diesem schrecklichen Namen, wie kam das? Ironischerweise ist der «Kuukkeli», wie er auf Finnisch heisst, der Glücksvogel der Finnen. Er ist in den borealen Wäldern des hohen Nordens zu Hause. Nur in sehr kalten Wintern flüchtet er bis nach Mitteleuropa. Und da war sein Auftauchen früher eine kleine Sensation – aber keine positive. Die Menschen hielten ihn in ihrem Aberglauben für einen Unglücksboten, der aus der Kälte kam. Wir machen uns auf die Suche nach einem geeigneten Platz, installieren Stativ und Kamera so, dass die Sonne gegenübersteht. Während Oli das Futter auslegt, um ihn anzulocken, bin ich am Auslöser und mit etwas Glück gelingt mir dieses Engels-Bild. Ein «Tannenzapfen» in der Wüste

Auf der Pirsch in der Kalahari-Wüste können es mein Guide Greg und ich kaum glauben, als wir ein Pangolin im hohen Gras entdecken. Die Tiere sind so selten und scheu, dass selbst viele Einheimische sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. Die afrikanischen Steppen-Schuppentiere leben auf dem Boden und sind im Grasland fast nicht zu sehen. Zudem sind sie vor allem nachtaktiv. Sie suchen Termiten- und Ameisenhügel, denn diese Insekten sind ihre Hauptnahrungsquelle. Mit ihrer langen, klebrigen Zunge holen sie die Beute aus den Gängen und zermalmen sie in ihrem Magen, denn der Kiefer ist zahnlos. Wenn sie in Gefahr sind, rollen sie sich zu einer Kugel ein und schützen sich so gegen ihre Feinde. Vor dem grössten Widersacher, dem Menschen, können sie sich aber nicht schützen. Ihr Fleisch gilt als exotische Delikatesse und ihre Schuppen dienen in der Traditionellen Chinesischen Medizin als Wundermittel. Unsere Entdeckung präsentiert sich uns nicht als Kugel, sondern als «Tannenzapfen» – wie die Tiere auch genannt werden. Ein kleiner Schwatz auf dem Heimweg

Pinguine gibt es nicht nur in der Antarktis, nein, auch in Südafrika lebt eine Art. Ich bin in Simons Town, etwa fünfzig Kilometer südlich von Kapstadt, um diese zu fotografieren. Am Boulders Beach hat sich um 1983 eine kleine Kolonie von Brillenpinguinen gebildet. Pinguine sind sehr fruchtbar und so drängen sich heute über zweitausend Pinguine am kleinen Strand. Die Brillenpinguine werden auch Jackass-Pinguine genannt, weil sie sehr laut sein können und «i-ah Schreie» wie Esel von sich geben. Jeden Morgen schwimmen sie in die «False Bay», die reich an Fischen ist. Dort jagen die wendigen Schwimmer, die ihre Flügel wie eine Art Propeller brauchen, und füllen ihre Mägen. Am späten Nachmittag kehren sie dann an den Strand zurück, um die Beute wieder aus dem Magen hochzuwürgen und sie mit ihrem Partner und dem Nachwuchs zu teilen. Etwas unbeholfen watscheln sie über den Strand und es sieht aus, wie wenn die beiden rechts aussen einen kleinen Schwatz hielten. Sie fallen dem Palmöl-Boom zum Opfer

Die hohe Luftfeuchtigkeit ist schier unerträglich, als unser Klotok den Sekonyer River im südlichen Borneo hochtuckert. «Klotok» wird das Boot genannt, weil der Motor ein monotones «klok tok tok tok» von sich gibt. Dieses fremde Geräusch lockt auch die Waldmenschen an. Hoch oben, aus den Wipfeln des tropischen Regenwaldes, beobachtet uns eine Orang-Utan-Mutter mit ihrem Jungen. Vorsichtig äugt sie zwischen den Blättern eines Feigenbaumes hervor. Es ist schwierig, sie zu fotografieren, so dicht sind die Blätter. «Waldmenschen» heissen sie, weil «Orang» in der lokalen Sprache Wald und «Utan» Mensch bedeutet. Sie sind ausgezeichnete Kletterer, nur selten auf dem Boden anzutreffen, und ernähren sich von Pflanzen und Früchten. Ihr Fortbestand ist stark gefährdet, denn jährlich wird auf Borneo Regenwald im Umfang der halben Schweiz zerstört und damit die Lebensgrundlage dieser faszinierenden Tiere vernichtet. Sie fallen der rasant steigenden Nachfrage nach Tropenholz und Palmöl zum Opfer. Höchste Präzision im Fløan Fjord

Das Wasser ist relativ ruhig, als ich mit Ole in seinem kleinen Boot auf einen fischenden Seeadler warte. Die imposanten Tiere leben an den Küsten der weitverzweigten Fjorde in Norwegen. Sie können eine Flügelspannweite von über zwei Metern erreichen und fangen tote oder halb lebende Fische von der Meeresoberfläche. Mit einer Geschwindigkeit von etwa sechzig Stundenkilometern fliegen sie über die Wasseroberfläche. Auf den Zentimeter genau stellen sie die Flügel auf, packen den Fisch und fliegen weiter. Um diesen Moment festzuhalten, wird auch vom Fotografen Geschick verlangt. Ole wirft einen toten Fisch ins Wasser und stellt das Boot so, dass Richtung und Distanz zum Köder optimal sind. Ein Adler sieht die Beute von seinem Horst aus und fliegt los. Jetzt heisst es, bereit zu sein. Mit angespannten Nerven den Vogel anvisieren, verfolgen und – abdrücken. Die Kontrolle auf dem Bildschirm zeigt, dass die Einstellungen richtig waren, ich im richtigen Moment ausgelöst habe – und auch die notwendige Portion Glück hatte. Im Reich von Shir Khan

Am frühen Morgen bin ich auf einer Pirschfahrt im Ranthambore Nationalpark im nördlichen Indien. Tiger zu fotografieren, ist kein einfaches Unterfangen. Sie sind fast ausgerottet, es gibt in ganz Asien nur noch etwa viertausend Exemplare der wunderschönen Raubkatzen. Es ist ruhig, nur die Schreie von wilden Pfauen durchbrechen von Zeit zu Zeit die Stille. Mein Guide hält plötzlich den Jeep an, weil er das Kreischen von Affen hört. «Die Tiere warnen sich gegenseitig durch Rufe, wenn ein Tiger unterwegs ist», flüstert er und fährt mit hoher Geschwindigkeit zu einer Lichtung. Da ist er – ein prächtiger Tiger trinkt an einem Wasserloch. Die Szene erinnert mich an den Film «Dschungelbuch». «Was bedeutet eigentlich der Name Shir Khan?», frage ich. «Shir Khan kommt aus dem Persischen und bedeutet Tiger (Shir) und Herrscher (Khan), also Tiger-Herrscher», ist seine Antwort. «Ja, er ist wahrlich ein König», denke ich. Die letzten Drachen dieser Welt

Von der Insel Flores, im östlichen Indonesien gelegen, fahren wir mit einem Schnellboot zur vorgelagerten Insel Komodo. Mit meinem Guide Doni will ich die urtümlichen Warane suchen, die dort leben. Sie sind mit bis zu drei Meter Länge und einem Gewicht von gegen siebzig Kilogramm die grössten lebenden Echsen. Mit ihrer gespaltenen Zunge können sie ihre Beute riechen: Ziegen, Wildschweine, Hirsche, ja selbst Wasserbüffel. Versteckt lauern sie ihren Opfern auf und schlagen dann blitzschnell zu. Die messerscharfen Zähne verletzen die Tiere, und durch eine Mischung aus Gift und tödlichen Bakterien in ihrem Speichel verenden sie qualvoll – oft erst nach einige Tagen. Wir brauchen nicht lange zu suchen und finden einen grossen Waran am Strand. Vorsichtig nähere ich mich, denn die Komodo-Drachen, wie sie auch genannt werden, scheuen auch einen Angriff auf Menschen nicht. Doch dieses Tier scheint vollgefressen zu sein und lässt mich bis auf wenige Meter an sich heran. Eine Kaltfront macht den Tag zur Nacht

Mein Ziel ist das Tswalu-Game-Reserve, das in der Kalahari-Wüste in Südafrika liegt. Bei der Ankunft am Nachmittag ist es kalt, keine zehn Grad. Nun ist es ja nicht aussergewöhnlich, dass es in der Wüste kalt sein kann, aber in der Nacht und nicht am Tag! Eine Kaltfront aus der Antarktis ist dafür verantwortlich. Dick eingemummt gehe ich gleich auf eine Pirschfahrt. Im hohen Gras sind die Tiere schwierig auszumachen, doch plötzlich ruft der Fahrer enthusiastisch: «Aardvark». Ein Erdferkel um diese Tageszeit? Normalerweise kommen diese eigenartigen Tiere nur in der Nacht aus ihren Erdhöhlen, weil es ihnen am Tag zu warm ist. Sie suchen dann auf ihren Streifzügen hauptsächlich nach Ameisen und Termiten. Rasch springe ich vom Land Rover und mache mich mit dem Guide auf, das Tier zu suchen. Kein einfaches Unterfangen, denn die Erdferkel sind schnell und sehr scheu. Eine gute Taktik, viel Fitness und auch etwas Glück verhelfen mir zu diesem einzigartigen Bild. Herzrasen in der frostigen Tundra

Im Herbst versammeln sich viele Eisbären entlang der Küste der Hudson-Bay in Kanada. Sie warten darauf, dass das Meer gefriert, denn nur auf dem Eis können sie Robben jagen. Mit einer Schulterhöhe von bis zu einem Meter sechzig sind sie die grössten Landraubtiere der Welt. An der Hudson-Bay können sie von Auge zu Auge beobachtet werden. Kurz vor Sonnenuntergang sehe ich einen Eisbären in der Tundra liegen. «Kann ich mich auf den Boden legen, um ihn von unten zu fotografieren?», frage ich meinen Guide Dennis. Er zögert und sagt: «O. k., aber wenn ich rufe, lässt du alles liegen und kommst sofort.» Ich fotografiere, als der Eisbär plötzlich aufsteht und langsam auf mich zukommt. Mein Herz rast wie wild – aber kein Rufen von Dennis – also drücke ich weiter ab. Zwanzig Meter vor mir dreht er ab und geht zur Seite. Ich drehe mich um, da steht Dennis mit der Schreckschusspistole in der Hand. «Schönes Bild, ich bin etwas neidisch!», ist alles was er sagt. Drama am Ufer des Sand River

«Gehen wir die Löwenmutter mit ihren zwei Jungen suchen, die wir gestern gesehen haben», sagt mein Guide Jonathan. Normalerweise leben Löwen im Rudel, helfen sich gegenseitig bei der Jagd und der Betreuung des Nachwuchses. Diese Löwin aber ist die letzte Überlebende ihres Rudels und ganz auf sich alleine gestellt. Das Vorankommen entlang dem Sand River im nördlichen Südafrika ist mühsam und der Jeep bleibt immer wieder stecken. Endlich finden wir die drei. Die Mutter liegt am Boden, nicht weit von ihr entfernt ein erlegter Kudu mit riesigen, gewundenen Hörnern. Jedoch stimmt etwas nicht mit der Löwin. Beim Kampf mit der mächtigen Antilope wurde sie durch ein Horn schwer an der Brust verletzt. Zum Glück hat die Wunde aufgehört zu bluten. Die grosse Beute gibt Futter für mehrere Tage und der nahe Fluss bietet frisches Wasser. So hat sie die Möglichkeit, sich zu erholen, bevor sie erneut jagen muss. Was ihr sicher auch helfen wird: Die beiden Jungen kommen abwechselnd zu ihr, um sie zu trösten. Aufstieg zu den Clowns des Nordens

Ich nutze die regenfreie Tageszeit im hohen Norden von Shetland, um im Naturreservat Hermaness die Klippen in Angriff zu nehmen. Neunzig Minuten dauert der steile Aufstieg mit der schweren Fotoausrüstung. Und ich muss mehrmals hin. Mein Ziel: die Papageitaucher. Aber nicht irgendein Vogel soll es sein, sondern ein Exemplar mit dem Schnabel

voller Fische. Die Papageitaucher fangen sie nicht auf einmal, sondern haben einen besonderen Schnabel mit kleinen Widerhaken. Die raue Zunge drückt die Fische gegen diese, während

sich der Schnabel erneut öffnet, um noch mehr Fische zu fangen. Die possierlichen Vögel leben während der Brutzeit an Steilhängen der Küsten der nordatlantischen Inseln und im westlichen Nordpolarmeer. Sie brüten in Höhlen oder Felsritzen und nutzen manchmal auch alte Kaninchenhöhlen. Wasser riechende Kolosse