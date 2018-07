Ungültige Verträge

Die trickreichen Internetkuppler lassen dabei unerwähnt, dass diese Kündigungsbedingungen in der Schweiz widerrechtlich sind. Die Schweizer Rechtsgelehrten sind sich einig, so Arnold F. Rusch, Rechtsprofessor an der Universität Freiburg: Verträge zur Partnervermittlung fallen auch im Internet unter OR Art. 404 und 406 ff. Sie können in den ersten 14 Tagen ohne Kosten widerrufen und auch später jederzeit sofort beendet werden. Ohne die Erwähnung dieser Ausstiegsmöglichkeiten sind die online geschlossenen Verträge nicht gültig. Und auch die automatische Verlängerung steht rechtlich auf wackeligen Füssen, weil sie unlauter ist.

Die PE Digital GmbH als Betreiberin von Parship und Elitepartner kümmert das wenig. Trennungswillige Kunden lässt sie im Gegenteil wissen, dass ein Ausstieg vor Vertragsablauf oder eine Stornierung der Verlängerung nicht möglich seien, weil das schweizerische Recht dies nicht zulasse. In der Folge mahnt sie happige Beträge von den säumigen Zahlern und schaltet oft auch Inkassofirmen oder Anwälte ein, die ihrerseits noch Gebühren draufschlagen. Dieses Spiel betreiben sie ungestraft mittlerweile seit 10 Jahren.

In Deutschland, dem Heimmarkt des Unternehmens, legen die Hamburger ein ähnliches Vorgehen an den Tag. Hier wird das 14-tägige Widerrufsrecht dank einer EU-Regelung zwar nicht bestritten, aber die Partnervermittler versuchen es auszuhöhlen, indem sie massiv überhöhte Gebühren für die Auswertung des anfänglichen Fragebogens und die in der kurzen Zeit entstandenen Kontakte einfordern. Ebenso lehnen sie vorgezogene Abonnementsauflösungen ab und bedienen sich der automatischen Verlängerung.

Nach einer Klage des Hamburger Verbraucherschutzes und anderer werden sie mittlerweile allerdings von den Gerichten zurückgepfiffen und müssen die eingezogenen Gebühren praktisch immer zurückzahlen, inklusive der Gerichts- und Anwaltskosten sowie Zinsen, bestätigt Rechtsanwalt Thomas Rader aus Bonn. Er ist einer der Anwälte, die sich auf Parship-Fälle spezialisiert haben. Viele der sich häufenden Rechtsstreite verliert die PE Digital durch sogenannte Versäumnisurteile, das heisst ihre Anwälte erscheinen nicht einmal vor Gericht, um ihren Standpunkt zu verteidigen, im Wissen, dass er rechtlich nicht standhält.