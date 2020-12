Illegale Adoptionen: Keller-Sutter gesteht Fehler ein und verspricht Hilfe

Die hiesigen Behörden seien früh über derartige Missstände informiert gewesen, aber jede habe sich hinter der eigenen Zuständigkeit versteckt, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Montag an einer Medienkonferenz. Der Bundesrat anerkenne, dass durch die Versäumnisse und Verfehlungen Leiden verursacht wurde. «Dafür sprechen wir den Betroffenen im Namen des Bundesrats ausdrücklich unser Bedauern aus», sagte die Justizministerin.

Jetzt ist es offiziell: Die Schweizer Behörden haben Fehler gemacht. Sie wussten, dass insbesondere in den Achtzigern bei den Adoptionen aus Sri Lanka nicht alles mit rechten Dingen zuging. So wurden Frauen wurden gezielt geschwängert oder über die Adoptionsabsicht getäuscht. Andere wurden bezahlt, um sich als leibliche Mutter auszugeben und der Adoption zuzustimmen.

Ein Meilenstein für Betroffene

Eine dieser Betroffenen ist Sarah Andres. Sie wurde in den Achtzigern vermutlich illegal adoptiert. Als Vorstandsmitglied des Vereins «Back To The Roots» unterstützt sie adoptierte Menschen aus Sri Lanka bei ihrer Herkunftssuche. Sie sagt: