Tausende Kinder sollen in den 80er Jahren in Sri Lanka illegal mit gefälschten Dokumenten zur Adoption freigegeben worden sein. Sarah Ramani Ineichen ist eines dieser Kinder. Trotz glücklicher Kindheit wurde der Wunsch, ihre leibliche Familie kennenzulernen, immer grösser. In der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri spricht sie über dieses Abenteuer.

Zum ersten Mal klar wurde der kleinen Sarah im Kindergarten, dass sie adoptiert worden ist. «Die Eltern haben einem Kind gesagt, dass man mich als Baby nicht wollte. Dieses Mädchen kam dann zu mir und hat mir gesagt: Deine Eltern haben dich ausgesetzt.»