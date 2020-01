«Ich will nicht immer nur Kuschelsex»: Was sich Paare nicht zu sagen wagen

In jeder Beziehungen gibt es heikle Themen, die man lieber nicht anspricht, Fragen, die man sich auch nach zwanzig Jahren nicht zu fragen traut. Da summiert sich so einiges – zumindest wenn man einer aktuellen Studie der Online-Partneragentur Parship glauben schenken will.

Vor allem beim Thema Sex sind die befragten Männer scheu. 17 Prozent wagen es nicht, ihrer Partnerin gegenüber den Wunsch zu äussern: «Ich will nicht immer nur Kuschelsex, sondern Abwechslung im Bett habe». Bei den Frauen sind es lediglich 6 Prozent, die sich mit diesem Problem konfrontiert sehen. Auffallend: Die Altersgruppen 30-39 und 50-59 verschweigen den Wunsch nach mehr Abwechslung im Bett überdurchschnittlich oft (14 Prozent die anderen Alterskategorien zwischen 10 und 11 Prozent).

Über 50-Jährige haben weniger Hemmungen über ihren Pornokonsum zu sprechen

Auch das Thema Pornokonsum beschäftigt Schweizer Männer stark: 14 Prozent verschweigen ihren Partnerinnen, dass sie Pornos oder erotische Filme konsumieren. Bei den Frauen beträgt dieser Wert 4 Prozent. Interessant, dass die unter 50Jährigen mehr Hemmungen haben über ihren Pornokonsum zu sprechen als die über 50Jährigen.