Hurra, die Grosseltern hüten wieder!

Dass sie damit komplett falsch lag, hat die Frau am Mittwochnachmittag bestimmt gemerkt: Eltern verschickten lachende Smileys, Links zur Medienkonferenz des Bundes oder der Schlagzeile, dass Grosseltern ganz offiziell wieder Enkel hüten dürften. «Hast du gehört...!», riefen sich benachbarte Eltern erleichtert zu. Und abends wurden wieder Pläne geschmiedet: Für einen Abend zu zweit, einen Ausflug oder gar ein ganzes Wochenende ohne Kinder, man stelle sich vor.

Beim Coiffeur war sie noch nicht und einkaufen auch kaum, das habe sie nicht gross vermisst. Aber sie habe gemerkt, dass sie auf den Kontakt mit der Familie nicht verzichten könne.

Da hätten die Anrufe per Skype nicht viel geholfen. Nach Pfingsten wird sie nun mit Maske im Zug anreisen und freut sich schon. Ihrer kleinen Enkelin ist es schwierig zu vermitteln, wann «bald» ist und warum «Dienstag» nicht heute sein kann. Kürzlich hatte sie eine Schnur in Stücke geschnippelt und protestiert, als der Vater aufräumen wollte: Diese Stücke wollte sie ihrer Grossmutter schicken. Und weil wir in dieser Situation das nicht absurd, sondern herzerwärmend fanden, wurde tatsächlich ein Couvert mit Schnipseln gefüllt und abgeschickt.

Die Grosseltern des Nachbars-Babys, das mitten im Lockdown zur Welt kam, haben endlich am Babyhaar geschnuppert, einmal ohne Maske. Die Coronazeit zeigte Eltern wie Grosseltern: Es geht noch um mehr als um 8 Milliarden Franken Kinderbetreuungsleistung.