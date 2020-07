Horoskop: Jetzt kann es wieder vorwärts gehen – wenn nur nicht der Gegenwind so stark wäre

Merkur läuft wieder vorwärts und so kann es in der neuen Woche wieder voran gehen. Doch es gibt starke Kräfte, die dagegen halten: Pluto und Jupiter stehen kritisch. «Und so gibt es Bereiche, in denen Sie emotional noch festhängen», sagt Astrologin Monica Kissling in ihrem Horoskop für die neue Woche.