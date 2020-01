«Hier ist der Schweizer Landessender Beromünster» – die Stimme der Nation feiert ihren 90. Geburtstag

Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Dazu gehört die Stimme von Elisabeth Schnell: klar, melodisch, bestens ausgebildet. Schnell spricht ein Züritütsch, das selbst für Basler schön klingt – und sie wird noch immer erkannt: «Als ich neulich im Zug sass und mich mit einer Kollegin unterhielt, sagte ein Mann zu mir: Meitli, du hast mich oft am Morgen geweckt.»

Auch mit 90 Jahren hat sie den Schalk in den Augen

Elisabeth Schnell feiert heute Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Sie ist kein Meitli mehr, aber sie hat noch immer den Schalk in den Augen. Und sie freut sich, dass sie von den Kollegen geehrt und hoch respektiert wird. Erich Vock hielt ihr einen ganz speziellen Platz in seinem letzten Stück «8 Frauen» frei. Schnell war stimmlich präsent – mit den legendären Worten: «Hier ist der Schweizer Landessender Beromünster.» Es war die Rolle ihres Lebens.

Bevor Schnell in den 1950-er Jahren im Radio – für einen Stundenlohn von fünf Franken – als eine der ersten Frauen am Mikrofon ihre Premiere als Ansagerin machte, hatte sie die Handelsschule absolviert und die Schauspielschule besucht. Ihr Talent machte die Zürcherin zu einer der beliebtesten Komödiantinnen jener Zeit – und zu einer gefragten Darstellerin.

1948 spielte sie am Stadttheater Luzern im Sommernachtstraum den Part der Hermia, später übernahm sie am Schauspielhaus in Zürich kleinere Rollen. Mit César Keisers legendärem Cabaret «Kikeriki» trat sie im «Kom(m)ödchen» in Düsseldorf auf.