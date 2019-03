Am 1. März ist Tag des Kompliments, und am Tag des Kompliments gehört dem Kompliment ein Kompliment gemacht. Komplimente eröffnen Gespräche, stärken Freundschaften, erleichtern uns die Arbeit. Komplimente machen aus Fremden Freunde und macht mir eine alte Dame im Bus ein Kompliment zu meinem roten Lippenstift, dann möchte ich vor Rührung am liebsten in Tränen ausbrechen.

Ist ein Kompliment heute ein Risiko?

Komplimente sehen immer das Gute, auch dann noch, wenn alles andere gerade nicht so gut ist. Komplimente erleichtern unser Miteinander – oder zumindest taten sie das. Die letzten Jahre ist das Kompliment mächtig unter Verruf geraten. Ein Kompliment ist heute ein Risiko. Wann aus dem Kompliment eine unangebrachte Bemerkung, ja gar ein Übergriff wird, ist oft unklar. Wirklich?

Neue Rituale finden

Aktuelle Diskussionen rund um Sexismus, Gleichberechtigung und Normen machen uns unsicher. In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs, in denen wir uns zweifelsohne befinden, müssen sich Rituale erst noch einpendeln, während wir derzeit noch von Unklarheit umgeben sind.